EN IMAGES - Découvrez à quoi vont ressembler les futures Halles au frais d'Amiens

Les Halles du Beffroi dévoilent leur futur visage ! Elles ont été présentées ce jeudi soir en conseil municipal à Amiens. C'est l'entreprise basque Biltoki ("le lieu de rassemblement" en basque) qui porte ce projet. Après Anglet, Saint-Etienne, Toulon, Rouen ou encore Lille, Amiens sera la 10e halle aux frais ouverte par cette entreprise. C'est prévu au printemps 2024. France Bleu Picardie vous présente le projet en images.

Des entrées rénovées côté Beffroi et côté rue au Lin

Côté Beffroi, l'entrée va être rafraîchie et va être en partie couverte. Le parking va perdre quelques places pour y installer des bancs et des arbres. Du côté de l'entrée de la rue du Lin, qui va être aussi rénovée, on accédera directement à l'espace de convivialité.

La future entrée du Beffroi sera en partie abritée. Par ailleurs quelques places de parking seront supprimées. (Visuel non contractuel) - Biltoki

L'entrée de la rue du Lin donnera directement vers l'espace convivialité. - Biltoki

Six traiteurs de cuisine du monde et locale installés

Un vaste espace pour les commerçants va être créé, avec les mêmes emplacements pour la grande majorité des 23 commerçants. Un hall avec des tables, des mange-debout va être créé pour permettre aux clients de déguster des produits frais achetés sur place : "L'espace convivialité sera sur l'actuel espace poissonnerie, il y aura six traiteurs de cuisine du monde et locale, explique Bixente Alaman, un des patrons de Biltoki. L'entrée indépendante permettra de favoriser la consommation. Et avec des prix de 9 à 15 euros, les gens pourront venir boire l'apéritif ou prendre un repas en famille ou entre amis, pour un moment de partage. Grâce à cela, les gens qui ne sont jamais venus aux Halles pourront les découvrir, y venir de temps en temps s'ils n'ont pas les moyens de venir y faire les courses".

Le futur espace des commerçants et de convivialité (visuel non contractuel). - Biltoki

Pas de fermeture des Halles pendant les travaux

Le tout avec du 100% picard, des commerçants jusqu'aux employés du futur café Biltoki, au coeur des Halles. Tout ça emballe le fromager Julien Planchon : "On avait un modèle qui ne répondait plus aux attentes, il fallait plus d'animation, de la cuisine, un endroit où on peut se retrouver avec ses amis, sa famille, ses collègues. Ce projet on le fait pour tous : il doit être ouvert au plus grand nombre". Par ailleurs, le président des commerçants de la halle ne cache pas son impatience : "Maintenant, on attend que le timing soit respecté, avec l'ouverture prévue au printemps 2024".Les travaux doivent débuter au début de l'été... Cout total : 3 millions d'euros.

Autres motifs de satisfaction pour les commerçants : l'engagement de Biltoki à ne pas augmenter leurs loyers pendant dix ans, mais aussi le fait qu'il n'y aura pas de fermeture pendant les travaux. Les commerçants pourraient toutefois être ponctuellement installés dans des chapiteaux en extérieur si nécessaire.