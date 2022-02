EN IMAGES - Découvrez le Digital Lab d'ArcelorMittal, dans les anciens Grands Bureaux d'Uckange

La sidérurgie a été, est, et sera dans la vallée de la Fensch... C'est ainsi qu'on peut résumer l'inauguration, ce mercredi, du Digital Lab d'Arcelor Mittal, dans les anciens Grands Bureaux d'Uckange, au pied du haut-fourneau U4. Il s'agit précisément du second Digital Lab du géant de l'acier : le premier a été inauguré en juillet dernier à Dunkerque. Il va permettre au groupe de développer des innovations, de moderniser sa production, et de former ses salariés aux technologies de demain.

Le numérique, pour améliorer la production et la sécurité

Dans les faits, le numérique a déjà révolutionné la sidérurgie, à l'image de ce cockpit de ligne, qui commande la ligne d'acier galvanisé Galsa 2 : on est passé de 26 à 4 écrans tactiles. Mais il y a aussi toutes les innovations à venir. Ici, le tri des plaques d'acier, par un bras-robot articulé. Là, des "data scientists", qui utilisent l'intelligence artificielle pour repérer les défauts sur les bobines d'acier. Là encore, un casque de réalité augmentée, pour le contrôle qualité des bobines avant expédition aux clients. Autre axe de travail : assurer la maintenance des machines grâce à l'intelligence artificielle.

Avec son casque de réalité augmentée, Noémie contrôle la conformité de la bobine d'acier juste avant son expédition au client. © Radio France - Julie Seniura

Formation en interne, mais pas que

Le Digital Lab formera également les salariés du groupe, au sein de la Digital Academy. Mais seront aussi formés celles et ceux qui voudraient se lancer, ou se reconvertir, dans la sidérurgie 4.0. "Il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître, d'autres seront augmentés grâce au digital", explique David Glijer, le directeur de la Transition Digitale d'ArcelorMittal. "Et l'effort que nous faisons pour accompagner nos milliers de salariés, ce serait dommage de ne pas en faire profiter les petites entreprises ou les start-ups qui n'ont pas les moyens, le temps ou la possibilité de développer ces solutions".

David Glijer, le directeur de la Transition Digital d'ArcelorMittal France. © Radio France - Julie Seniura

On va écrire une page extraordinaire de l'histoire, dans les années qui viennent

Les locaux sont toujours la propriété de la Communauté d'Agglo du Val de Fensch, qui a dépensé plus de 4,5 millions d'euros pour rénover le site. Michel Liebgott, son président, se réjouit de voir qu'ArcelorMittal construit son avenir dans la Fensch, malgré un passé parfois tendu et compliqué ces dernières années... "Nous avons vécu des épisodes douloureux. On n'arrivait pas à sortir de cette crise, à imaginer cette reconversion nécessaire. Ici, nous organisons l'usine de Florange de demain".