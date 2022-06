EN IMAGES - Dernière ligne droite pour le chantier de l'EPR de Flamanville

C'est enfin le bout du tunnel. Le chantier de l'EPR de Flamanville, la troisième centrale nucléaire sur le site du Cotentin, est dans sa dernière ligne droite. EDF assure que tout sera prêt pour une mise en exploitation au deuxième trimestre 2023, avec tout de même onze ans de retard. Pour s'en convaincre, l'entreprise a organisé une visite presse, ce mardi 14 juin.

Plus de 95% du chantier de l'EPR achevé

De l'extérieur, tout semble terminé. L'immense dôme s'élève dans le ciel bleu, "plus de 60 mètres de haut, la hauteur de l'Arc de triomphe", commente Alain Morvan, directeur du projet EPR. Ce dôme, c'est le bâtiment réacteur, là où se trouve la piscine dans laquelle sera chargé le combustible une fois la centrale lancée.

Une des entrées du bâtiment réacteur, le cœur de la centrale nucléaire où sera chargé le combustible. © Radio France - Chloé Martin

"Pour l'instant, nous sommes en pré-exploitation. Plus de 95% des travaux sont terminés", assure le directeur. Tous les bâtiments sont en effet construits et les 245 assemblages de combustible arrivés sur le site il y a un an. "Ils sont stockés dans le bâtiment combustible, c'est une piscine de stockage sécurisée, et ils sont surveillés en permanence."

La salle des machines est remplie de circuits et de tuyauterie. Au centre, l'immense turbine alimente l'alternateur. © Radio France - Chloé Martin

Le matériel et les circuits pilotés depuis la salle de commandes

Même si l'exploitation en tant que telle n'a pas commencé, la centrale fonctionne, notamment pour veiller aux machines déjà sur place et aux circuits électriques, d'eau, d'air et d'huile. Cette surveillance se fait depuis la salle de commandes, au cœur de la centrale, un espace feutré, recouvert d'écrans, où règne la concentration. "Les manœuvres des pompes et des vannes sont commandées depuis des pupitres numériques. Vous avez des écrans opérateurs, comme des interrupteurs pour démarrer un matériel, et vous avez des grands écrans avec la vision complète des circuits", décrit Alain Morvan.

La salle des commandes où tous les circuits sont visionnés et pilotés par une équipe d'opérateurs. Toutes les activités de l'EPR sont centralisées ici. © Radio France - Chloé Martin

Encore des soudures à finir sur le circuit secondaire

Une équipe d'une dizaine d'opérateurs se relaient dans cette salle des commandes ; mais le site grouille de davantage de salariés. 3.000 personnes travaillent au quotidien à Flamanville 3 (ils ne seront plus que 500 une fois le site en activité). Notamment pour finir de réparer les soudures défectueuses. "Nous avons 122 soudures sur le circuit secondaire à remettre à niveau, 59% sont réalisées et 86% sont commencées", indique le directeur du projet. Les soudures de traversée, elles, sont totalement finies.

Des salariés travaillent sur les soudures du circuit secondaire de la centrale. © Radio France - Chloé Martin

Il reste également quelques finitions qui résultent notamment du retour d'expérience d'autres centrales, comme celle de Taishan en Chine. Le couvercle du réacteur sera lui changé après un an d'exploitation, sur recommandation de l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire. Un changement qui aura lieu lors de l'arrêt de tranche, un arrêt de production obligatoire pour vérifier que tout va bien.

Le réacteur de la centrale devrait être chargé au deuxième trimestre 2023, pour une montée en puissance progressive. A pleine puissance, l'EPR produira 1.650 Mégawatts, l'équivalent de la consommation annuelle de la ville de Paris.

Voilà une maquette de l'intérieur du bâtiment réacteur de l'EPR de Flamanville. © Radio France - Chloé Martin