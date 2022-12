EN IMAGES : dernière ligne droite pour les travaux à l'hôtel des thermes d'Evaux-les-Bains en Creuse

A l'hôtel-restaurant des thermes d'Evaux-les-bains, le concert de perceuses et de marteaux se poursuit. Ca fait plus d'un an que ce bâtiment emblématique de la Creuse est en travaux. Si tout se passe comme prévu, le chantier devrait être livré au mois de mars 2023. L'établissement prévoit donc d'accueillir ses premiers clients au début de l'été 2023.

Une odeur de peinture fraîche dans les chambres

Ce chantier doit permettre à l'hôtel-restaurant des thermes d'Evaux-les-Bains de se moderniser. Dans ce bâtiment du XIXe siècle, les équipements ne correspondaient plus aux attentes des clients. Le projet prévoit la création de 55 chambres neuves, dont 18 studios. En ce mois de décembre 2022, les étages consacrés aux chambres sont déjà bien avancés. Une partie des peintures sont déjà réalisées. Il reste encore à installer le mobilier, ainsi que la moquette, dans certaines pièces.

Un futur studio de l'hôtel-restaurant des thermes d'Evaux-les-Bains © Radio France - Camille André

L'hôtel pourrait prétendre à être classé trois ou quatre étoiles. Le projet a été conçu pour proposer des hébergements modernes, confortables et à un prix accessible. Il s'agit de répondre aux besoins des curistes, mais aussi d'attirer des touristes et une clientèle professionnelle.

Chaque chambre dispose d'une douche à l'italienne carrelée. © Radio France - Camille André

Au rez-de-chaussée, il y a encore beaucoup à faire avant la réouverture

Au rez-de-chaussée, les travaux sont bien moins avancés. Les mûrs sont à nus, les gaines pendent à l'emplacement des futures prises, l'isolation n'est pas encore terminée. La salle du restaurant notamment, est encore un vaste chantier.

Le restaurant des thermes d'Evaux-les-Bains pourra accueillir 95 couverts. © Radio France - Camille André

En ce mois de décembre 2022, sept ou huit entreprises travaillent simultanément sur le chantier de l'hôtel-restaurant d'Evaux-les-Bains. Les travaux sont pharaoniques. En tout les ouvriers vont poser dix hectares de plaques de plâtre, quarante kilomètres de câbles électriques, deux kilomètres de plaintes, etc.

Le chantier d'extension du spa, retardé par les fouilles archéologiques

Le chantier de l'hôtel-restaurant aurait dû s'accompagner d'une modernisation de la partie "SPA" des thermes d'Evaux-les-Bains. Mais au printemps, des vestiges archéologiques ont été découverts à l'emplacement de l'extension qui devait être construite . Il a fallu stopper le projet et le repenser, pour protéger ces trésors vieux de 2000 ans. Le chantier du SPA n'a pas encore commencé.

Une partie des vestiges archéologiques vont être recouverts pour les protéger, en attendant une éventuelle mise en valeur ces prochaines années. © Radio France - Camille André

Le projet d'extension du SPA pourrait commencer au cours de l'année 2023. Ces travaux devraient durer moins d'un an. La piscine extérieure devrait notamment être réhabilitée. Les curistes s'y baignaient ces dernières années, sans forcément savoir qu'elle est vieille de 2000 ans. Ce bassin se trouve à l'emplacement exact d'un bassin de l'époque romaine. Les travaux devraient lui redonner une apparence proche de ce à quoi il ressemblait au premier siècle de notre ère, avec du carrelage en calcaire ou en granit.

Les vestiges découverts au printemps vont être recouverts afin d'être protégés. Ils seront matérialisés par des empreintes dans le sol, afin que les curistes soient conscients de l'existence de ces traces des thermes romains. Plus tard, la mairie et la direction des thermes espèrent réunir les fonds pour les réhabiliter et les remettre en service, comme la piscine extérieure.