EN IMAGES - Près d'un millier de manifestants à Avignon contre la loi "Sécurité globale"

Après une semaine marquée par les violences policières, une nouvelle marche des libertés était organisée un peu partout en France . A Avignon, la manifestation a réuni près d'un millier de personnes pour dire non à la proposition de loi "Sécurité globale" et à sa mesure phare, qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre.

Parti des allées de l'Oulle, le cortège encadré par les forces de l'ordre, a longé les remparts avant de rejoindre le centre-ville. Dans les rangs des manifestants, des syndicalistes, mais aussi des salariés, des enseignants, des commerçants, des retraités, et des parents d'élèves. Chacun était là pour défendre la liberté d'informer et de manifester.

Dans le cortège, des pancartes "floutage de gueule" ou "démocratie en danger", avec le mot liberticide dans toutes les bouches pour qualifier cette proposition de loi "Sécurité globale". Manu est infirmier, il a peur pour l'avenir : "je défends le droit à manifester, on est là pour continuer à revendiquer nos droits par la suite".

Même sentiment chez les syndicalistes comme Tanguy Langlay, secrétaire de FO enseignement : "Il y a le fameux article 24, l'usage aussi des drones, tout cela va vers un contexte général de restrictions des libertés individuelles et collectives, et notamment aussi des libertés syndicales. Un contexte général qu'on peut lier aux attaques sur les droits des salariés, et aussi dans l'Education nationale".

Dans le cortège, de nombreux parents d'élèves venus des quatre coins du Vaucluse pour dénoncer le port du masque à l'école primaire, comme Thomas : "Nous sommes des collectifs de Cavaillon, d'Avignon, de Pernes-les-Fontaine, de Carpentras. Nous ne voulons pas que nos enfants portent le masque, et nous dénonçons de manière globale la gestion de la crise sanitaire".

A Avignon, les manifestants se sont dit prêts à se remobiliser si la proposition de loi "Sécurité globale" n'était pas retirée. Ce samedi, de nombreuses marches des libertés ont eu lieu partout en France.

