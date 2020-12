EN IMAGES - Des chefs bordelais cuisinent au marché des Capucins

Les restaurants sont fermés en France au moins jusqu'au 20 janvier prochain en raison de la crise sanitaire. Alors pour soutenir les gérants de ces établissements, le marché des Capucins, à Bordeaux, leur propose une place de choix : un stand au milieu de l'allée centrale baptisé le "carré des chefs". Jusqu'au 2 janvier, une quinzaine de restaurateurs locaux vont ainsi se relayer pour cuisiner et proposer des plats à emporter.

L'opération a commencé ce vendredi 11 décembre autour de trois chefs bordelais : Franck Audu, du restaurant "La Tupina", Roman Winicki pour "L'atelier des Faures" et Romain Schlumberger du restaurant "Lauza". Retour en images.

De gauche à droite : Franck Audu, restaurant "La Tupina", Romain Schlumberger du restaurant "Lauza" et Roman Winicki de "L'atelier des Faures". © Radio France -

Les chefs ont proposé des plats à emporter sur le marché jusqu'à 13h30 ce vendredi. © Radio France -

Des plats à emporter et des "bouchées" à déguster. © Radio France -

Le sourire derrière le masque de Franck Audu. © Radio France -

Les clients au rendez-vous pour ce premier jour. © Radio France -

Le "carré des chefs" sera présent pratiquement tous les jours de marché : vendredi 11 et samedi 12 décembre, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 décembre, mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 décembre 2020 et enfin samedi 2 janvier 2021.