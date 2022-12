EN IMAGES. Des filets de pêches oléronnais se recyclent au Danemark

Vingt grands sacs de 100 kilos chacun... C'est la somme de chaluts de pêche collectés par Navicule Bleu, une association qui reprise et recycle des poches ostréicoles sur l'île d'Oléron.

Programme Filipech

Une action qui s'inscrit dans le programme expérimental Filipech, dans quatre ports français. Au Guilvinec (Finistère), à la Turballe (Loire-Atlantique), au port de Sète (Hérault) et donc à La Cotinière, sur l'île d'Oléron. Le but est de pouvoir recycler les chaluts de pêche, ces grands filets en forme d'entonnoir à l'arrière des chalutiers.

C'est un programme mis en place dans le cadre de la loi Anti-gaspillage et Economie Circulaire, une loi visant à réduire les déchets, notamment plastiques d'ici 2040.

Car la durée de vie d'un chalut de pêche est de 3 à 10 ans. Tous les ans, il est réparé et reprisé, mais cela ne suffit pas : il y a toujours un moment où il devient inutilisable... Et là, il faut l'enfouir. Une manière de faire polluante. Le port de la Cotinière a donc préféré le recyclage.

Deux employés de Navicule Bleu en train de repriser un chalut de pêche pour prolonger sa durée de vie. © Radio France - Agathe Legrand

En effet, depuis 2007 et l'implantation de l'association du Navicule Bleu, le port est sensible à ces questions : l'association possède une entreprise adaptée, qui fait travailler des anciens marins inaptes, ainsi qu'un ESAT, un établissement ou service d'aide par le travail. C'est lui qui a été mis à contribution en juin 2022 pour récolter tous les filets de pêches du programme Filipech.

Le casse-tête du recyclage des filets de pêche

Le problème, c'est que très peu d'entreprises sont actuellement compétentes pour recycler les matières plastiques issues des filets de pêches, et encore moins pour celles des chaluts. Ce sont souvent des matières plastiques complexes à recycler, car composée de plusieurs matériaux.

"Il y a une entreprise en France qui s'est développée et qui commence à mettre en place un système de recyclage pour les filets fins. Il y a aussi des exutoires via l'Espagne. La problématique aujourd'hui, et ce pourquoi on fait des efforts, c'est d'essayer de trouver des filières locales, ou à défaut, au moins nationale", explique Karine Maignan, consultante chez Filipech.

Direction le Danemark

En attendant, les deux tonnes de chaluts de pêches sont parties jeudi 08 décembre direction le Danemark. Là-bas, elles seront transformées en cordage, table de pique-nique ou encore bidons.

Karine Maignan dans l'atelier de réparation des chaluts à la Cotinière montre les objets qui peuvent être fabriqués grâce au recyclage de ces filets de pêche. © Radio France - Agathe Legrand

Le programme Filipech espère se développer d'avantage et récolter entre 5 à 10 tonnes de chaluts de pêche à l'année sur un port. Mais pour cela il cherche des financements.