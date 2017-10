EN IMAGES - Des milliers de manifestants à Limoges contre la suppression de 120 mille postes dans le secteur public

Les manifestations contre la suppression de 120 mille postes dans la fonction publique ont été très suivies ce mardi un peu partout en France. Notamment à Limoges, avec 2 600 personnes dans les rues selon la police, 5 mille selon les syndicats.

La grogne sociale semble gagner du terrain. Ce mardi, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Limoges, de la place Tourny à la préfecture, en passant par la place Denis Dussoubs. Ils sont venus manifester contre la volonté du président Macron de supprimer 120 mille postes dans la fonction publique. Dans le cortège, l'ensemble des syndicats étaient représentés.

Et sous les drapeaux, de nombreux fonctionnaires se sont mobilisés. Agents territoriaux, police, sécurité sociale, éducation nationale ou encore agents hospitaliers. Des salariés du privé étaient également présents. Des salariés de chez Legrand, Madrange ou encore GM et S. En lutte depuis des mois, ils invitent les Limougeauds à la solidarité, et à venir à la réunion publique de ce mardi soir à 20h30 salle Blanqui, derrière la mairie de Limoges.

Un cortège à la tête duquel se trouvaient de nombreux jeunes, étudiants et lycéens. Côté politique, à noter la présence des socialistes, des communistes et de la CNT. Reportage en images.

Parmi les manifestants, certains portent des pancartes pour dénoncer les mots méprisants utilisés par le Chef de l'Etat. Ci-dessous, un papa et son fils.

Manifestants mais pas fainéants, au départ du cortège place Tourny à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

Cette retraitée aussi n'accepte pas ce qu'elle considère comme du mépris de la part du Président de la République.

Chez les retraités aussi, les mots du président ont du mal à passer © Radio France - Jérôme Ostermann

Plusieurs salariés de GM et S étaient également présents. Ils invitent les Limougeauds à venir mardi soir salle Blanqui, derrière la mairie, pour une réunion publique à partir de 20h30.

Les GM&S ne lâchent pas le combat. © Radio France - Jérôme Ostermann

Mais le gros des troupes, ce sont logiquement les fonctionnaires de la Haute-Vienne.

Les fonctionnaires de la haute-Vienne en force dans le cortège à Limoges, ici boulevard Gambetta © Radio France - Jérôme Ostermann

Et à leur côté, les étudiants et les lycéens, ici place Denis Dussoubs. Une présence importante pour donner du poids au mouvement.

Les fonctionnaires et les étudiants, côte à côte place Denis Dussoubs à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

La manifestation s'est terminée vers 12h00, par des prises de parole, devant une préfecture de la Haute-Vienne sous bonne protection. Une délégation a ensuite été reçue en préfecture.

Fin de la manifestation devant une préfecture sous bonne protection. © Radio France - Jérôme Ostermann

Une autre journée de manifestation, le 19 octobre prochain, est en cours de préparation par les syndicats.