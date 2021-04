EN IMAGES - Des soignants de l'ADAPEI à Rennes posent nus pour se faire entendre

Ils ont décidé d'enlever leur tenue pour alerter sur leurs conditions de travail et leur salaire. Des salariés de l'ADAPEI de Rennes réclament plus de moyens.

Des membres de l'ADAPEI posent nus pour alerter sur les conditions de travail et leur salaire.

Éducateurs spécialisés, infirmiers, surveillants de nuit, agents de maintenance... 47 salariés de l'association ADAPEI posent nus pour alerter sur leurs conditions de travail et leur salaire. "Exclus du Ségur de la santé, tous ces professionnels se sentent humiliés et méprisés. Ils clament haut et fort : « à travail égal, salaire égal ! »" raconte une membre de l'association, ADAPEI 35. Les 47 personnes travaillent dans des instituts médico-éducatifs, des foyers d’hébergement ou dans des maisons d’accueil spécialisées pour les personnes en situation de handicap.

A titre d'exemple, "un éducateur d’internat débutant, travaille jusqu’à 23h, commence à 6h ou 7h et est aux côtés du public weekends et jours fériés, soirée de réveillon comprise, touche 1500 euros net par mois et ce uniquement grâce à la prime d’internat", explique le membre de l'ADAPEI. Alors pour se faire entendre, ces 47 personnes se sont dévêtues.

Ils réclament une augmentation de salaire de 138 euros. - ADAPEI 35

