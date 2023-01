EN IMAGES - Deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en Picardie

Douze jours après la première mobilisation du jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites, qui avait rassemblé au moins 1,12 million de français dans la rue (2 millions selon les syndicats), un front uni de syndicats appelle à une nouvelle journée de grève ce mardi 31 janvier. En Picardie, 14 manifestations sont prévues, dont 6 dans la Somme.

Plusieurs cortèges ont défilé ce matin dans la Somme. À Abbeville, où les manifestants se sont rassemblés à 10h, on compte 3500 manifestants selon la CGT (contre 2000 à 2500 personnes jeudi 19 janvier), ce qui en ferait l'une des plus grosses mobilisations de l'histoire de la ville. Les manifestants étaient entre 250 et 350 manifestants à Péronne selon les sources, 250 à Albert selon la CGT.

Début du cortège à Amiens

À Amiens, le rendez-vous est à 14h devant la Maison de la Culture, dans le centre-ville.