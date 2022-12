EN IMAGES - Electricité : la Creuse augmente sa capacité d'exportation d'énergies renouvelables

Jean-Triskel Rodriguez, responsable du projet et Frédéric Saint-Paul directeur territorial chez Enedis, ont présenté le nouveau transformateur du poste source de La Souterraine.

La météo de l'électricité est toujours au vert à la veille des fêtes de Noël mais des coupures de courant restent tout de même possibles cet hiver. Dans ce contexte de pénurie, la Creuse pourrait venir en aide aux départements dans le besoin, puisqu'elle fait face à un trop plein d'énergies renouvelables.

Un chantier à 2,5 millions d'euros

Le distributeur Enedis agrandit donc au fur et à mesure ses 14 postes sources dans la Creuse. Ces postes font le lien entre le réseau du transport RTE et celui du distributeur, Enedis. A La Souterraine, le capacité du poste source peut désormais transformer 30% d'électricité supplémentaire.

Salvatore La Delfa, responsable du projet de rénovation chez Enedis, présente les tuyaux de l'arrivée d'électricité des producteurs. © Radio France - Maxime Glorieux

Grâce à un troisième transformateur nouvelle génération et à un chantier à 2,5 millions d'euros, le site atteint sa capacité maximale, en passant de 72 à 108 mégawatt. L'objectif du poste source est de réduire la tension à 20.000 volts, contre 90.000 volts à l'arrivée.

Six producteurs supplémentaires, la plupart dans l'éolien

Six producteurs supplémentaires fourniront le poste d'ici quelques semaines, la plupart sont des parcs éoliens situés à 20 kilomètres autour de la Souterraine. Leur arrivée est retardée par un problème administratif lié à la traversée d'une voie de chemin de fer.

Ce poste source de La Souterraine est entièrement guidé et surveillé à distance. © Radio France - Maxime Glorieux

Une fois les producteurs installés, le poste de La Souterraine augmentera sa capacité d'exportation d'énergies renouvelables. "Le système électrique est maillé, explique Frédéric Saint-Paul directeur territorial chez Enedis. Il permet, s'il y a plus de production sur un territoire, de pouvoir l'acheminer sur un autre territoire en manque de consommation"

Deux postes sources construits d'ici 2030

Deux postes supplémentaires vont même être construits dans la Creuse d'ici 2030, car Enedis anticipe la multiplication des projets de panneaux solaires. "La Creuse peut être une source d'énergie, se réjouit Jean-Triskel Rodriguez, responsable du projet de rénovation dans le bureau d'ingénierie d'Enedis. L'Ouest de la Creuse était plutôt dédié à des projets de grande ampleur, des gros parcs éoliens et l'Est était orienté sur des petits projets photovoltaïques. Cette tendance change, on commence à avoir des déploiements de petits projets photovoltaïques dans l'Ouest."