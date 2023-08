EN IMAGES - À Lugny, en Saône-et-Loire, les vendanges ont commencé

Top départ pour les vendanges en Saône-et-Loire ! À la Cave de Lugny , près de Tournus, les premiers coups de sécateurs ont eu lieu ce vendredi 25 août 2023, quelques jours plus tard par rapport à 2022. Les 200 exploitations que comptent la coopérative ont fourmillé de monde ce week-end, et pour quelques jours encore. Il y a les viticulteurs qui travaillent en famille et ceux qui emploient des saisonniers. Ces derniers ont d'ailleurs eu du mal à trouver assez de bras pour les aider. Comme chaque année, l'inquiétude était grande autour de la qualité et de la quantité des raisins. Bonne nouvelle, les deux devraient être au rendez-vous !

ⓘ Publicité

À Lugny, près de Tournus, les vignes n'attendent désormais plus que la récolte. © Radio France - Dimitri Morgado

Les vendanges en famille

loading

La récolte du raisin a par exemple commencé pour l'exploitation de la famille Luquet, membre de la cave coopérative. La particularité ici, c'est que tout se fait en famille et entre amis. Les plus jeunes sont même mis à contribution. Léo a cinq ans et déjà le sécateur à la main. "Je suis en train de couper les raisins, parce que je suis en train d'aider aux vendanges", affirme-t-il. Quand on lui demande s'il ne préfèrerait pas plutôt aller jouer, sa réponse est claire. "Non, j'aime mieux travailler !", rétorque le jeune homme.

Véronique Luquet fait les vendanges depuis 30 ans avec sa famille et ses amis. © Radio France - Dimitri Morgado

Sa maman, Agathe, elle aussi était dans les vignes très tôt, dès l'âge de dix ans. "On ne m'a pas tellement laissé le choix quand j'étais plus jeune, moi, je préférais jouer !", raconte-t-elle en riant. Mais elle revient chaque année parce que les récoltes se passent toujours dans la bonne humeur. Véronique, la maman de Agathe, ne va pas dire le contraire. Elle travaille dans les vignes depuis 30 ans. "On en profite ! Il ne fait pas trop chaud, juste comme il faut, décrit-elle. Ce qui est très sympa, c'est la convivialité des vendanges."

Chez les Luquet, tout le monde s'investit à cette période de l'année pour la récolte du raisin. © Radio France - Dimitri Morgado

Ce bon moment est aussi partagé avec Philippe Luquet. Il était le gérant de l'entreprise il y a encore quelques années, avant de laisser les rênes à son fils Quentin. Alors quand on vous dit que tout se fait en famille, on ne vous ment pas.

Une bonne année malgré les intempéries

loading

Ce qui nous intéresse aussi, c'est bien entendu du savoir comment se porte le raisin récolté. La bonne nouvelle, c'est que malgré les conditions météo qui n'ont pas toujours été favorables ces derniers mois, la qualité et la quantité seront au rendez-vous. Camille Berthaire est un autre viticulteur de la Cave de Lugny, il est basé à Saint-Gengoux-de-Scissé. "Ça a été une année assez compliquée au niveau végétal, vis-à-vis des maladies, le mildiou ou l'oïdium. Mais on a quand même réussi à s'en sortir, rassure-t-il. Très honnêtement, on est loin d'être le vignoble, en tout cas sur le secteur, le plus à plaindre. Il y a eu quelques dégâts de grêle à certains endroits, mais globalement, on a quand même eu de la chance sur les aléas climatiques de notre côté."

Camille Berthaire, viticulteur à la Cave de Lugny, est déjà content de cette récolte 2023. © Radio France - Dimitri Morgado

Le professionnel estime qu'au final, la production sera au rendez-vous sur tous les plans. "Je pense qu'on va quand même avoir une belle année, aussi bien quantitativement que qualitativement, explique Camille Berthaire. On devrait réussir à sortir un beau millésime. Même s'il y a eu un peu de pluie au départ, on va espérer que le beau temps revienne !"

Des difficultés de recrutement

loading

Pour que ces vendanges se fassent dans les temps, il faut, pour certains, embaucher des saisonniers. Une tâche compliquée d'année en année. La Cave de Lugny voudrait privilégier une main-d'œuvre locale, mais ce n'est pas possible. C'est ce qu'explique Stéphane Garrigue, le directeur de la coopérative. "On s'aperçoit qu'on n'a pas suffisamment de bras pour nous aider localement, raconte-t-il. On est donc obligés de faire appel à de la main-d'œuvre extérieure et étrangère. On a énormément de gens qui viennent de pays divers et variés, essentiellement des pays de l'Est."

Stéphane Garrigue, le directeur de la Cave de Lugny, pointe le fait qu'il est de plus en plus compliqué de recruter des saisonniers locaux. © Radio France - Dimitri Morgado

Sur l'ensemble des domaines rattachés à la Cave de Lugny, 150 saisonniers ont été recrutés cette année. Parmi eux, 30 sont du coin, les 120 autres viennent presque tous de Bulgarie. "On serait susceptibles de prendre plus de bras. On a des gens qui viennent de partout en France et on en recherche pour faire nos vendanges, détaille Stéphane Garrigue. C'est un moment qui est concentré chez nous, c'est neuf jours de vendanges à la main, non-stop, donc il faut qu'on ait le plus de bras possibles pour respecter ces vendanges et récolter le raisin à la bonne maturité."