EN IMAGES - Entre 2700 et 5000 personnes marchent aux flambeaux dans la Somme contre la réforme des retraites

La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Ce jeudi 16 février 2023, pour le cinquième acte de la contestation, les syndicats ont misé sur des marches aux flambeaux. Des mobilisations qui ont rassemblé au total 1,2 million de français dans les rues selon les syndicats, 440.000 selon le ministère de l'intérieur. Dans la Somme, 5000 personnes ont défilé aux flambeaux dans la Somme contre la réforme des retraites selon la CGT, 2700 selon la police.

Dans le détail, à Amiens, où le rassemblement avait lieu à 18h au Cirque Jules Verne, entre 1100 et 3000 personnes ont défilé aux flambeaux selon les sources (voir les photos ci-dessous). À Abbeville, la police compte 850 manifestants, contre 1000 selon la CGT. Des rassemblements ont également eu lieu à Péronne (entre 150 et 450 personnes), Friville-Escarbotin (entre 350 et 450 personnes), Doullens (entre 70 et 200 personnes), et Albert (entre 150 et 168 manifestants).

Ces mobilisations ont été prévues en fin de journée pour permettre au plus grand nombre d'être présent. L'idée pour les syndicats est d'entretenir la flamme de la contestation, avant de revenir en force les 7 et 8 mars prochain. Pour ces prochaines dates, prévues après la fin des vacances scolaires partout dans le pays, les syndicats appellent à une grève générale.

Entre 1100 et 3000 personnes ont défilé à Amiens

© Radio France - Martin Duffaut

