EN IMAGES - Entre 3 000 et 3 500 manifestants contre la réforme des retraites à Reims

L'intersyndicale appelait comme partout en France à une huitième journée de mobilisation ce mercredi 15 mars. Entre 3 000 et 3 500 personnes ont manifestés dans le centre-ville de Reims, en fin de matinée. Un chiffre similaire à celui de samedi dernier , mais plus bas que la manifestation du mardi 4 mars . La semaine précédente, ils étaient entre 10 000 et 12 000 personnes dans les rues.

Les manifestants sont passés par la place d'Erlon ce mercredi 15 mars. © Radio France - Valère Perlot

Comme les dernières fois, le cortège s'est élancé peu après 10 heures de la Maison des syndicats. Parmi les manifestants, de nombreux Marnais comptent continuer à se mobiliser dans les prochains jours.

L'intersyndicale se trouvait à l'avant du cortège ce mercredi 15 mars. © Radio France - Valère Perlot

Une huitième journée de mobilisation avec toujours du monde dans les rues à Reims. © Radio France - Valère Perlot

Des manifestations contre la réforme des retraites étaient également organisées ce mercredi matin à Châlons-en-Champagne (750 personnes selon la CGT), Epernay (1 100 selon la CGT) et Sézanne.