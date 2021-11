EN IMAGES - Festival des Lanternes : 2.500 installations géantes s'illuminent au Parc du Ritouret, à Blagnac

Le Festival des Lanternes débute ce mercredi à Blagnac. En tout, 2.500 installations lumineuses géantes prennent vie chaque soir de 18h à 23h au Parc du Ritouret, jusqu'au 2 février 2022. Découvrez en images et en avant-première ce spectacle.

Les 2.500 installations lumineuses géantes du Festival des Lanternes de Blagnac prennent vie ce mercredi 1er décembre. Chaque soir de 18h à 23h jusqu'au 2 février 2022, le Parc du Ritouret et ses plus de 8 hectares s'illumine pour ce spectacle créé par des artisans chinois de Zigong, ville chinoise célèbre pour sa fête des lanternes.

Sérénité et bonheur

Patrice Gausserand, l'organisateur du festival, président de MAG Conseil, promet aux visiteurs "gaîté, sérénité et bonheur". Pour l'ancien maire de Gaillac, où le festival avait lieu jusque-là, ce spectacle "hypnotise les gens" et ce quelque soit leur âge. En tout, les spectateurs pourront découvrir 45 tableaux, détaille-t-il, de celui qui représente les signes astrologiques chinois, à celui des dinosaures, en passant par le clin d'œil à l'aéronautique et jusqu'au dragon géant posé sur le lac.

En tout, 2.500 installations lumineuses géantes prennent vie chaque soir © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pour faire vivre ce Festival jusqu'en février, plus de 200 bénévoles viennent porter main forte © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Au cœur de Blagnac, ce Festival des Lanternes contient évidemment quelques clin d'œil à l'industrie aéronautique © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

64 artisans métalliers, peintres, couturiers spécialisés ont construit les 45 tableaux de cette édition blagnacaise du Festival des Lanternes © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Même les dinosaures ont leur espace dans le parc du Ritouret © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Les organisateurs espèrent voir défiler entre 600 et 700.000 visiteurs © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Sur le lac du Parc du Ritouret aussi les géants lumineux prennent vie © Radio France - Clémence Gourdon Negrini