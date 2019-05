EN IMAGES | Gilets jaunes et syndicats réunis pour la manifestation du 1er mai à Amiens

Amiens, France

C'est une "particularité amiénoise" : gilets jaunes et syndicats défilent ensemble depuis plusieurs semaines chaque samedi. Alors que la convergence est parfois refusée ailleurs, on estime ici que "les combats sont les mêmes" et qu'il faut "se rassembler pour obtenir gain de cause". Résultat, la manifestation du 1er mai à Amiens a rassemblé 600 personnes selon la police, près de 1.000 selon les syndicats. Quoi qu'il en soit, un nombre de manifestants "nettement plus important que les années précédentes", selon la CGT".

Les manifestants se sont donné rendez vous en fin de matinée devant la Maison de la Culture, à Amiens © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Environ 600 manifestants selon la police, près de 1.000 selon les syndicats. "Une mobilisation nettement plus importante que les années précédentes", estime la CGT © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

A Amiens, la convergence des luttes se fait depuis le début du mouvement des gilets jaunes. "Nos revendications sont les mêmes", estiment les syndicats et les gilets jaunes. © Radio France - Clémence Gourdon Negrini