EN IMAGES - Grève du 18 octobre en Dordogne : environ 700 personnes à Périgueux et Sarlat

Environ 700 personnes se sont réunies en Dordogne ce mardi pour la journée de mobilisation nationale interprofessionnelle. Elles étaient une quarantaine à Sarlat et 650 à Périgueux d'après les chiffres des forces de l'ordre.

ⓘ Publicité

Un rassemblement en demi-teinte

Devant la préfecture de Périgueux, des cheminots, des auxiliaires de vie, des salariés d'EDF-GDF, de l'entreprise Fromarsac, des professeurs se sont rassemblés. Il n'y a pas eu de défilé dans les rues du centre-ville car la journée a été organisée rapidement explique Mathieu le Roch, secrétaire départemental de la CGT en Dordogne. Les syndicats ont demandé un rassemblement aux autorités pour prévoir le dispositif de sécurité. Mathieu le Roch est "plus que satisfait de cette mobilisation [...] elle démontre à nos yeux qu'il y a une vraie préoccupation salariale". Jérôme Jean, secrétaire de la CGT cheminot de Périgueux est plus nuancé "c'est déjà bien mais je pense que tous les grévistes ne sont pas là [...]. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour changer ce système mais demain...".

Ce mardi matin, juste avant le début du rassemblement, les cheminots de la CGT à Périgueux ont décidé de ne pas reconduire la grève ce mercredi "les conditions n'étaient pas réunies" explique Jérôme Jean "ce n'est pas une raison financière, c'est aujourd'hui faire le constat que des salariés se mobilisent un peu partout mais que c'est insuffisant pour repartir sur une grève reconductible [...] Ca s'arrête pas au 18 octobre, il faudra qu'il y ait d'autres rendez-vous en interprofessionnel et très rapidement".

De nombreuses revendications

Les manifestants se sont mobilisés pour défendre le droit de grève et demander des hausses de salaires dans tous les secteurs. Sandrine a fait la route depuis Villamblard car il n'y avait pas de rassemblement prévu à Bergerac. Elle voulait être là car elle estime que le droit de grève est mise en danger "les réquisitions (chez TotalEnergies) sont injustifiables et normalement illégales". La Périgourdine a fait le déplacement aussi pour dénoncer la réforme des retraites "A 58 ans, je pensais être à quatre ans de la retraite et apparemment ce n'est pas acquis". Eric, son collègue, est venu aussi pour demander des hausses de salaires "je suis smicard, je n'en ai pas honte mais aujourd'hui on ne peut pas vivre avec le smic. Pour se chauffer, on nous demande le double de ce que l'on nous demandait l'année dernière".

Il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas qui sont perdues d'avance" Sandrine

Jacques est retraité à Sarliac-sur-l'Isle, syndiqué à la CGT dont il porte l'autocollant sur le tee-shirt. Le Périgourdin partage toutes les revendications de cette journée de mobilisation et il est là aussi pour défendre les services publics qu'il voit disparaître dans les petites communes. Thibault est professeur des écoles. Il est venu soutenir les salariés des raffineries mais pas seulement. Il dénonce les conditions de la rentrée scolaire, le manque de remplaçants et la surcharge de travail. Selon lui, si la mobilisation n'est pas aussi importante c'est que "l'argument financier pèse" et que des enseignants ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de travail.

Chantal, 63 ans, retraitée depuis 1 an et demi, a déjà manifesté à Paris pour la marche du 16 octobre » © Radio France - Gabin Gruler

Océane et Lisette travaillent dans l’agro-alimentaire. «Quand on doit payer nos factures et le carburant, ensuite on n'a pas les moyens de manger" © Radio France - Gabin Grulet