EN IMAGES - Grève interprofessionnelle : près de 500 manifestants défilent dans le centre-ville de Laval

Environ 500 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Laval ce jeudi 27 janvier à l'appel de plusieurs syndicats. Une journée d'action nationale pour réclamer des augmentations de salaires, la hausse du Smic, des pensions de retraite et des minima sociaux.

Des salariés du public et du privé dans le cortège mayennais à Laval © Radio France - G.Menguy

Face à la flambée des prix à la consommation, notamment ceux de l'énergie, les salariés du public et du privé attendent des mesures concrètes du gouvernement et du patronat pour vivre dans de meilleures conditions.

Sébastien Lardeux est le secrétaire départemental Force Ouvrière : "Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser. Il n'a échappé à personne la hausse importante des prix à la consommation, en particulier l'énergie. Les salaires, eux, ne progressent pas et ça met en difficulté les salariés. On espère de vraies revalorisations salariales, on veut le dégel du point d'indice des fonctionnaires et une augmentation du Smic à 1.450 euros nets. Les augmentations de salaires, on les obtient par le rapport de force".