EN IMAGES - Hôpital malade : 700 manifestants en Corrèze et 500 à Limoges pour demander à le soigner

Ce n'était pas une marée humaine, mais plus de 700 personnes se sont mobilisées ce mardi en Corrèze, et environ 500 à Limoges pour la journée nationale de mobilisation pour l'hôpital public et ses agents, après la crise du coronavirus.

" L'hôpital est gravement malade ", " cette fois l'Etat ne peut plus esquiver la situation et retarder les soins " : paroles de manifestants ce mardi en Limousin lors de la grande journée de mobilisation pour l'hôpital public. Les blouses blanches sont sorties en masse à Limoges (500 personnes)) et Bellac (60) en Haute-Vienne, à Brive (400), Tulle (200) et Ussel (150), bien sûr si elles n'étaient pas réquisitionnées pour assurer leur mission.

à lire aussi Les soignants veulent être soignés : mardi noir et grève dans les hôpitaux du Limousin

Après avoir assuré la gestion de la crise du coronavirus, les agents hospitaliers attendent désormais les actes : une revalorisation des salaires, des métiers et des moyens supplémentaires.

Car l'hôpital public a des airs de vieux beau : il donne l'impression de séduire mais n'a plus grand chose pour attirer. " Fonctionnaire de service public pour 1.500 euros en début de carrière, plus personne ne veut venir travailler " souffle Corinne, manipulatrice radio à l'hôpital de Tulle, " nos collègues du privé gagnent 300, 400 parfois 500€ de plus par mois en début de carrière ".

Hôpitaux vieux beaux qui, au delà des salaires, ne font plus vibrer ceux qui pourtant l'aiment encore. " On stagne dans une sorte de préhistoire médicale " poursuit sa collègue Annette, elle aussi manip radio à l'hosto, " il y a des évolutions ailleurs et du matériel performant, qui permet de travailler dans de meilleures conditions et d'améliorer la qualité de soin. Pour des économies, sans qu'on sache lesquelles mais qui sont faites sur notre dos, le matériel ne suit pas et on fait avec les moyens du bord pour faire bien... avec du pas bien ".

"L'hôpital est à nous" dit une banderole déployée ce mardi © Radio France - Nicolas Blanzat

Même topo à Limoges. " Il y a moins en moins de lits pour hospitaliser les gens " embraye Christelle, infirmière au pôle thorax-abdomen, " avec des gens qui ont des problèmes cardiaques, rénaux ou respiratoires. Certains vont devoir attendre deux ou trois mois pour être vus et recevoir des examens ".

Grève nationale pour l'hôpital à Tulle ce mardi © Radio France - Nicolas Blanzat

Le Ségur de la santé ne peut pas se défiler, " il faut que des mesures concrètes puissent être prises pour prolonger cette mobilisation " estime Michel Breuilh, président de Tulle Agglo présent dans la mobilisation ce mardi, " car au delà d'une prime conjoncturelle, il faut des mesures structurelles pour le service de santé ".

Pancarte à Tulle ce mardi © Radio France - Nicolas Blanzat

Ce mardi, des citoyens se sont joints aux rassemblements et manifestations des agents hospitaliers. A l'image de Colette, à Tulle, venue avec sa pancarte. " Je suis ulcérée de la façon dont le service public en général, et hospitalier en particulier, est traitée depuis des années " lance la retraitée, " les personnels de santé font un travail remarquable, ils viennent encore de le prouver, et ils sont traités comme quantité négligeable... Il manque de personnels, de lits, de matériels et les conditions de fonctionnement des hôpitaux sont lamentables. Je suis scandalisée ".