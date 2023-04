EN IMAGES : L'entreprise altiligérienne Hexadrone, dévoile son Tundra 2, drone encore plus performant

Ce Tundra 2, c'est entrer dans une nouvelle ère pour l'entreprise Hexadrone , basée à Saint-Ferréol-d'Auroure en Haute-Loire. "On passe de l'artisanat à l'industriel", explique Alexandre Labesse, Président général de l'entreprise, qui a créée Hexadrone en 2014 dans son garage. "On a investi à peu près 600 000 euros pour proposer ce Tundra 2".

Un investissement dans de la recherche, mais aussi dans des locaux de 1 000 mètres carrés, où sont désormais fabriqués les drones, avec l'objectif d'en sortir 1 000 par an, contre 50 pour le Tundra 1. "Pour le Tundra 1, chaque monteur montait son drone, il fallait être très qualifié, c'était moins efficace. Aujourd'hui on a 15 postes de montage, chacun fabrique une partie du drone avant qu'elles soient toutes assemblées". Avec des pièces en grande majorité françaises.

Julien Bigny, responsable du service recherche et développement (à gauche) et Alexandre Labesse, Président et fondateur d'Hexadrone © Radio France - Aurélie Jacquand

Tundra 2 est un drone d'1,10m d'envergure une fois ses hélices déployées. Il peut voler par tous les temps : "Avec 12 mètres/seconde de vent donc à peu près 45km/h. Il peut voler maximum une heure à vide et 1/2h avec 4 kilos de charge", précise Julien Bigny, responsable recherche et développement, "Et il est parfaitement étanche à l'eau et à la poussière, il est certifié IP 54".

Le Tundra 2 d'Hexadrone en vol © Radio France - Aurélie Jacquand

Une fois démonté, Tundra 2 tient dans un gros sac à dos © Radio France - Aurélie Jacquand

Le marché principal d'Hexadrone reste les armées françaises, la défense représente 50% de son chiffre d'affaires, mais les autres partenaires, comme la société Uavia, apprécie la facilité d'utilisation de ces drones : "C'est très modulable. On peut plugger n'importe quel appareil très rapidement, au-dessus ou en-dessous, donc on peut faire plusieurs choses en même temps et très rapidement", souligne Jean-Baptiste Dementon, le vice-Président d'Uavia.

Le Tundra 2 de base, est vendu 20 000 euros.