EN IMAGES - l'entreprise de maintenance de locomotives Socorail s'agrandit à Arc-lès-Gray

Socorail a investi près d'un million d'euros pour agrandir son atelier de maintenance de locomotives. L'entreprise est une filiale d'Europorte, le premier opérateur privé de fret ferroviaire en France. Les travaux ont duré neuf mois entre octobre et fin juin. La surface de travail a doublé.

Une nouvelle pièce a été aménagée dans l'atelier de maintenance de Socorail. © Radio France - Raphaël Aubry

"L'atelier fait toujours un peu moins de 3 000 mètres carrés, mais on travaillait uniquement sur environ 1 000 mètres carrés avant. La partie inoccupée était une zone de stockage en mauvaise état, explique Michel Karaghiosian, chef de projet à Europorte, en charge du dossier. On a désormais 2 000 mètres carrés d'atelier et le reste pour entreposer du matériel." La charpente et la toiture ont également été rénovées, tout comme les espaces pour le personnel, dont les vestiaires.

Suite à ces ouvrages, Socorail peut désormais accueillir cinq locomotives en même temps dans ses locaux, contre deux auparavant. Sa maison-mère souhaite attirer de nouveaux clients. Il est d'ailleurs prévu de recruter entre deux et trois techniciens par an dans les années à venir.