EN IMAGES - L'usine Malongo relocalise en Vendée

Le site reste discret et - original pour une usine- se trouve au milieu de la zone commerciale sud de La Roche-sur-Yon. Depuis plusieurs mois 30 salariés produisent ici chaque jour 300 machines expresso Eoh de la marche Malongo.

"Même si les coûts unitaires de main d'oeuvre sont légèrement supérieurs à la Chine, on compense par le biais de la productivité, de l'organisation, l'absence de transports, on arrive à avoir des prix de revient qui soient équivalents à ceux de la Chine" explique Jean-Pierre Blanc, directeur général des cafés Malongo. La plupart des fournisseurs se trouvent également dans un rayon de 40 km.

Sur le site de La Roche-sur-Yon la machine Expresso est donc entièrement assemblée. "Ca commence par le composant bloc hydraulique composé du corps de chauffe et de la pompe à vibration, explique le directeur du site Guillaume Rabourdin, celle-ci va apporter les 15 bars de pression pour la percolation de la dosette. Plus loin, il faut installer la carte électronique qui permet d'assurer la température du café. Chaque machine est testée, nettoyée, emballée puis expédiée. Les 30 salariés sont polyvalents, ce qui leur permet de tourner sur les postes pour se remplacer et éviter les gestes répétés.

Usine cafetières expresso Malongo à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rene Tapon

Certains employés avaient déjà un savoir-faire dans l'électroménager pour avoir travaillé sur les anciens sites yonnais S20 Industries et Brandt. "Que ça puisse continuer après Brandt c'est bien, on avait déjà l'expérience de la machine d'avant, c'est bien de produire encore aujourd'hui des machines à café en France" se réjouit Christophe. Malongo voit déjà plus grand et compte s'implanter à Aubigny-les Clouzeaux afin de doubler à terme sa production.

Pour une machine expresso fabriquée en Vendée comptez 120 euros, bientôt également vendue en direct à l'usine route de La Tranche.

Usine cafetières Malongo à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rene Tapon

