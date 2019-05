EN IMAGES | La carrière du Crotoy va s'agrandir puis devenir "un site touristique naturel"

La carrière du Crotoy, exploitée par le groupe Lhotellier, va être étendue d'une dizaine d'hectares à l'Ouest. L'entreprise, exploite le terrain pour y extraire du sable et du gravier. A terme, le site doit devenir "un lieu touristique, respectueux de l'environnement", expliquent les acteurs du projet. Lhotellier estime qu'une vingtaine d'emplois directs ou indirects vont être créés.

Un comité de suivi doit se réunir chaque année, pour s'assurer de l'avancée de l'exploitation de la carrière tout en respectant la diversité des lieux. Y participeront la mairie du Crotoy, l'équipe scientifique du syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées et de l'association Picardie Nature.

L'extension est en cours sur une dizaine d'hectares, à l'ouest et au sud de la carrière © Radio France - CGN

"L'idée est de créer des zones à forte diversité, sur le plan d'eau et sur la partie marée du Crotoy", explique François Bulteau, directeur foncier et développement du groupe Lhotellier. L'entreprise est autorisée à exploiter cette seconde partie de carrière pendant 25 ans, mais elle compte "libérer des terrains au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation", précise-t-il. Les premières zones devraient ainsi être libérées d'ici cinq ans, "pour rendre visible notre travail et créer des points de vue agréables et rendus à la nature", ajoute Cédric Buzine, directeur technique de la carrière.

Le plan d'eau de la carrière du Crotoy est l'un des plus grands de France © Radio France - CGN

Pour s'assurer d'une restitution conforme aux besoins de la nature, l'association Picardie Nature donnera ses conseils à l'entreprise. Parmi les spécialistes, Sébastien Maillier, chargé de mission scientifique faune sauvage. "Notre expertise en gestion écologique pourra être profitable au site", estime-t-il. Mais c'est sur le long terme que les spécialistes pourront juger de la réussite du projet. "Rendez vous dans dix ans", conclut Sébastien Maillier.