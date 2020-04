Ce sera l'équipement phare des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La construction du centre aquatique olympique (CAO) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été confiée au groupe Bouygues et le coût du chantier sera plus élevé que prévu.

Un bassin pour le water-polo, le plongeon et la natation artistique

La Métropole du Grand Paris (MPG), maître d'ouvrage, a officialisé son choix ce mercredi 29 avril 2020. Il doit être approuvé le 15 mai prochain lors d'un vote du conseil métropolitain qui regroupe Paris et 130 communes. Le groupe Bouygues était en concurrence avec Vinci.

Le projet retenu est celui d'un bâtiment à la forme incurvée, au bois apparent sur toute sa surface. Il fera 30 mètres de haut, 100 mètres de long et de large. À l'intérieur : deux bassins en un, sur une longueur de 70 mètres, séparés par une plateforme mobile et dans l'enceinte, 6 000 places assises pour les spectateurs. Les épreuves de water-polo, de natation artistique et de plongeon y seront organisées.

EN IMAGES - Le futur centre aquatique olympique de Paris 2024 se dévoile - Architectes: VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ Image: Proloog

Les épreuves de natation, elles, seront organisées sur la même zone mais dans une piscine couverte et démontable avec 15 000 places créées dans des tribunes éphémères, ainsi que deux bassins d'entraînement provisoires.

Le futur centre aquatique olympique de Paris 2024 se dévoile - Architectes: VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ Image: Proloog

Le futur centre aquatique olympique de Paris 2024 se dévoile - Architectes: VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ Image: Proloog

La facture sera plus chère

Le CAO sera implanté à Saint-Denis, en face du Stade de France, auquel il sera relié grâce à un pont piétonnier qui enjambera l'A1. Le chantier débutera au printemps 2021 pour une livraison de l'équipement juste avant l'été 2024.

Le futur centre aquatique olympique de Paris 2024 se dévoile - Architectes: VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ Image: Proloog

Le coût du projet a été réévalué à la hausse, à 174, 7 millions d'euros contre 113 millions d'euros prévus à l'origine. Une hausse qui tient compte du marché du BTP en Île-de-France et de l'inflation prévue jusqu'en 2024, explique la MGP. Cette dernière a également ajouté 20 millions d'euros pour financer un espace aqualudique qui n'était pas au départ. Le CAO est financé par les acteurs publics (État, région, département, ville de Paris et MPG) via la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques.