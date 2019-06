EN IMAGES - La grève illimitée a débuté aux urgences de l'hôpital de Brive

Le service des urgences de l'hôpital de Brive est en grève illimitée depuis ce mercredi minuit. Dans la matinée, le personnel non assigné par la direction s'est rassemblé devant l'entrée des urgences pour expliquer le quotidien.

Brive-la-Gaillarde, France

Le mouvement de grève est largement suivi au service des urgences de l'hôpital de Brive. " Plus de 90% des personnels ont cessé le travail " depuis ce mercredi minuit selon plusieurs responsables de l'intersyndicale CFDT - CFTC - CGT - FO qui a déposé un préavis pour une durée illimitée. Assignés à leur poste de travail par la direction, les agents assurent bien évidemment l'accueil des patients.

Les revendications portent très majoritairement sur les conditions de travail. Tous les personnels (médecins, infirmiers, aides soignants, agents administratifs, etc.) dénoncent les cadences infernales et le manque de moyens alors que le nombre de passage aux urgences ne cessent d'augmenter. " Il y a environ 120 entrées tous les jours, parfois des pics à 140 " expliquent-ils, tout en déplorant que les effectifs ne sont plus adaptés pour gérer ces flux.

Le service des urgences de l'hôpital de Brive est en grève © Radio France - Nicolas Blanzat

" Nous sommes très souvent rappelés sur nos jours de repos pour remplacer des collègues absents " décrivent-ils, en expliquant qu'il leur est demandé de s'arranger entre eux en cas de difficultés de planning.

la grève est bien visible à l'accueil du service des urgences © Radio France - Nicolas Blanzat

Sur l'air de 'mon fils, ma bataille ', ils ont chanté du Balavoine ce mercredi en milieu de matinée. " Les urgences tu voiiiiiiiis, ça fait pas peur ", " c'est notre taff notre bataille, mais ça devient la pagaille " , " on va tous se barrer pour échapper aux conditions de travail, y'en a déjà qui se taillent ".

Il y a urgence au service des urgences de l'hôpital de Brive © Radio France - Nicolas Blanzat

Ce vendredi, la direction de l'hôpital convie à une réunion les organisations syndicales qui ont appelé à la mobilisation. Au delà du service des urgences, mobilisé pour une durée illimitée, ce sont tous les personnels de l'hôpital qui sont appelés à la grève du vendredi minuit au samedi 8 heures.