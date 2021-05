EN IMAGES : la manif du Premier mai à Clermont-Ferrand

Après une année blanche, sans défilé, pour cause de crise sanitaire et de pénurie de masques,"ça fait du bien de se retrouver !" Selon les syndicats, près de 3000 manifestants ont marché, ce samedi matin, de la Comédie à la place de Jaude. Un cortège unitaire pour des revendications tous azimuth.

Un Premier mai avec parapluies et capuches, mais le coeur y est. Mobilisation réussie ce samedi matin à Clermont-Ferrand pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses. Malgré le temps capricieux et un contexte sanitaire toujours difficile, les syndicats ont mobilisé leurs troupes. La CGT avance le chiffre de près de 3000 personnes, la Police environ 1500.

En tête de cortège, une banderole affiche l'unité syndicale : CGT, F.O, FSU, Solidaires, UNEF. A l'arrière, d'autres drapeaux : PC, NPA, Lutte Ouvrière, RESF, l'Association France Palestine etc.

Point de départ de la manifestation : la Comédie de Clermont-Ferrand, occupée par les intermittents du spectacle, qui n'ont pas pu se produire devant leur public depuis des mois.

Echanges et retrouvailles au moment du départ

A l'heure du départ, le brin de muguet est incontournable © Radio France - Dominique Manent

Des amis dans la manifestation © Radio France - Dominique Manent

Une foule de revendications

Les revendications sont nombreuses : salaires trop faibles, réforme à venir du chômage, précarité grandissante, écarts entre les riches et les pauvres, libertés publiques menacées. La situation des femmes est également dénoncée : elles restent moins bien payées que les hommes.

Les femmes particulièrements pénalisées par la crise sanitaire © Radio France - Dominique Manent

S'il n'en reste qu'une, ce sera elle ! A 81 ans, elle n'a jamais loupé un Premier mai © Radio France - Dominique Manent

L'UNEF est au rendez-vous. Les jeunes ont du mal à envisager l'avenir.

Les étudiants de l'UNEF au rendez-vous du Premier mai © Radio France - Dominique Manent

Ne pas oublier les sans-papiers. RESF dans le cortège © Radio France - Dominique Manent

Cheminots, enseignants, agents des services publics ont été rejoints par des salariés du privé, notamment Luxfer. La CGT espère toujours qu'un repreneur parviendra à relancer l'activité de l'entreprise de Gerzat.

Des représentants de Luxfer © Radio France - Dominique Manent

Le cortège est arrivé un peu avant midi sur la place de Jaude. Casse-croûte, prises de paroles, et promesses de se retrouver prochainement dans la rue, alors que les échéances électorales se profilent.