EN IMAGES - La manifestation interprofessionnelle a rassemblé près de 750 personnes à Chambéry

À l'appel des syndicats, les manifestants sont descendus dans la rue ce mardi 18 octobre. Près de 150 rassemblements se sont organisés à travers la France dont un à Chambéry. Environ 750 personnes, selon la police, se sont retrouvées devant la préfecture de Savoie en début d'après-midi. Au cœur des revendications, une hausse des salaires alignée sur l'inflation.

Les premiers manifestants sont arrivés à midi mais le cortège n'est parti qu'à 14 heures © Radio France - Chloé Cenard

Parmi les premières personnes arrivées dans le cortège, il y a Laëtitia. Elle est professeure des écoles depuis septembre. "Je suis payée 1.565 euros nets sauf que j'ai été affectée dans une école de Bourg-Saint-Maurice alors que je vis à Aix-les-Bains. J'ai quasiment 600 euros d'essence par mois donc il ne me reste plus beaucoup pour payer mon loyer, mes factures et me nourrir", détaille-t-elle.

Certains manifestants réclament aussi la redistribution des superprofits réalisés par les entreprises © Radio France - Chloé Cenard

Pour d'autres, ce sont les factures de santé qui augmentent. Béatrice a dû payer sa nouvelle paire de lunettes en plusieurs fois. "J'avais un reste à payer de 320 euros alors qu'il y a quatre ans c'était 60 euros. Comment vous voulez que je fasse ? C'est impossible, surtout que tout augmente", désespère l'auxiliaire de puériculture.

Les différents syndicats étaient présents à la manifestation © Radio France - Chloé Cenard

La fin des loisirs

La conséquence pour la plupart des personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est de ne plus pouvoir profiter des loisirs. "Je ne vais plus au cinéma et les restaurants c'est terminé", déplore Florence. "On calcule tout, alors les vacances, c'est la même chose, on ne part plus ou alors qu'une semaine au lieu de deux", ajoute Patrick.

Les manifestants demandant la hausse des salaires alignée sur l'inflation © Radio France - Chloé Cenard

Tous les manifestants l'affirment, ils veulent continuer d'occuper le terrain d'une façon ou d'une autre.