La manufacture Hermès de Dordogne cherche à recruter 40 ouvrières pour les arts de la table

La Compagnie des Arts de la Table et de l'émail, plus connue comme la manufacture Hermès de Nontron en Dordogne, emploie 200 ouvrières au savoir-faire d'excellence pour fabriquer de la vaisselle de luxe. La marque organise un forum de recrutement jeudi 31 mars à Périgueux.

De l'extérieur, la façade en bois aux allures d'usine ne comporte aucun sigle sur la devanture. Les manufactures Hermès sont discrètes, même si dans le Périgord vert, tout le monde sait qu'elles sont là. La marque de luxe emploie plus de 400 personnes à Nontron. La moitié pour la maroquinerie, pour les célèbres sacs et autres portefeuilles. Et l'autre à la CATE, la Compagnie des arts de la table et de l'émail, dans l'ancienne usine Adidas fermée dans les années 1990.

Un forum de recrutement jeudi à Périgueux

Hermès organise un forum de recrutement pour trouver 40 nouvelles ouvrières pour sa manufacture de vaisselle et de bijouterie, jeudi 31 mars, à la Chambre de commerce et d'industrie à Coulounieix-Chamiers. C'est une activité moins connue de la marque de luxe, qui représente environ 10% de son activité. Mais la demande a explosé depuis la pandémie. L'an dernier, elle a déjà recruté une trentaine d'artisans.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La CATE, sur la route de Piégut à Nontron. - Photo fournie par Hermès

Le savoir faire est prestigieux. Cette vaisselle et ces bijoux en émail de grand luxe se vendent dans le monde entier, à quelques centaines d'euros le dessous de plat. Pourtant, Hermès recrute sans regarder les diplômes : "Il n'y a pas de profil ciblé quand on recherche des candidats pour nous rejoindre. C'est nous qui formons nous-mêmes les artisans dans nos ateliers", explique Olivier Bertrand, le directeur du site.

Hermès recrute sans diplôme, ni expérience

A la fin du siècle dernier, quand la manufacture a ouvert, Hermès est allé chercher le savoir-faire chez les porcelainiers de Limoges. Aujourd'hui, la technique se transmet d'artisan en artisan, à l'intérieur de l'immense atelier aux murs blancs refait à neuf en 2020. On y voit des femmes en blouses blanches, penchées sur leur plan de travail.

Il n'y a presque aucun bruit, sauf celui du pistolet à peinture de Marianne, qui applique l'émail sur les porcelaines : "Moi, je viens d'un supermarché. Je n'étais pas du tout dans quelque chose d'artistique, mais tout le savoir-faire que j'ai, je l'ai appris ici", dit-elle, en s'apprêtant à travailler un pot pour la salle de bain. Derrière, une ouvrière est penchée sur une tasse à café, "on applique un chromo [une décalcomanie] avec un damier jaune et blanc", avec une éponge et une gomme. Le geste est précis. Romy a 43 ans, elle travaille à la CATE depuis seulement quelques mois.

Une artisan décoratrice avec sa gomme, pour chasser l'air des chromos, des décalcomanies qui ornent la porcelaine. - Photo fournie par Hermès

Jusqu'à l'an dernier, elle était dans l'entreprise de bois de son mari feuillardier, dans le Nontronnais. Elle a complètement changé de vie : "J'adore ici. J'adore. Moi, ce métier, ça me faisait rêver. J'ai dû arrêter mon précédent travail parce que j'avais développé une allergie au châtaignier. J'ai postulé ici sans y croire, je me disais qu'il fallait avoir fait des études incroyables, et en fait non. C'est accessible à tout le monde".

Chaque objet est unique, signé par l'artisan

"On regarde surtout si les gens sont curieux, s'ils ont envie d'apprendre", confirme Olivier Bertrand. Le recrutement se fait grâce à un test d'aptitude, sur "le savoir-être et le savoir-faire". On n'en saura pas tellement plus, "l'important c'est de voir si les candidats savent reconnaître et apprendre de leurs erreurs, et évidemment, il faut être minutieux".

Le four, étape finale après la décoration des porcelaines. - Photo fournie par Hermès

Ici chaque pièce est unique, chaque ouvrière est fière de son travail. Virginie, la quarantaine, une ancienne coiffeuse, est en train d'inscrire sa petite signature sous la coupelle qu'elle vient de décorer : "C'est une note de musique. C'est valorisant, de voir le produit terminé, et de se dire : 'c'est moi qui l'ai fait'. C'est quand même un produit d'excellence". La soucoupe, vendue à grand prix, terminera peut-être sur la table d'un émir ou d'un sultan du bout du monde.

Pour postuler, vous pouvez envoyer un mail (jusqu'au dernier moment) à l'adresse hermes@wantedrh.com. Un rendez-vous personnalisé avec l’horaire précis leur sera confirmé par retour de mail.