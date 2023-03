EN IMAGES - La marche funèbre des pêcheurs en colère à La Rochelle

Comme partout en France, les ports de pêche de la Charente-Maritime sont bloqués depuis ce jeudi matin et pour une durée de deux jours au minimum. En tout début de matinée, les pêcheurs ont mené une opération de barrage filtrant au péage du pont de l'Ile de Ré. Une action qui a engendré de très fortes perturbations sur la circulation à l'heure de pointe et a provoqué la colère de certains automobilistes, comme Cécile, infirmière à domicile empêchée d'aller prodiguer des soins médicaux sur l'Ile et contrainte de faire demi-tour.

ⓘ Publicité

A l'initiative du comité départemental des pêches, une marche funèbre de toute la filière état organisée en début d'après-midi à La Rochelle. Rassemblés sur la place Saint-Jean-D'acre, le cortège a manifesté autour du Vieux-Port jusqu'au quai du Carénage. A l'endroit même où les activistes de Sea Shepherd ont pris l'habitude d'exposer les cadavres de dauphins pour leurs actions de sensibilisation au grand public. La tension entre pêcheurs et écologistes est encore montée depuis le début de la semaine dernière et l'injonction du Conseil d'Etat de mettre en place des périodes sans pêche pour mettre fin aux captures accidentelles de cétacés

Dauphins, gasoil... ça fait beaucoup disent les pêcheurs. © Radio France - Eric le Bihan

Parmi les inquiétudes, les restrictions de pêche réclamées par le Conseil d'Etat. © Radio France - Eric le Bihan

Les pêcheurs charentais-maritimes sont désabusés. © Radio France - Eric le Bihan