EN IMAGES - La mobilisation du 5 décembre importante en Savoie et en Haute-Savoie

Les manifestations ont commencé dès ce jeudi matin en Savoie, à Saint-Jean-De-Maurienne (120 personnes selon les forces de l'ordre), à Albertville (1.400 manifestants selon les forces de l'ordre, 2.000 selon les syndicats).

C'est à Annecy et Chambéry que les plus gros cortèges sont en train de défiler ce jeudi après-midi.

Des cortèges très fournis

A Annecy en Haute-Savoie, la manifestation qui a débuté à 14 heures depuis la préfecture rassemble environ 5.000 personnes, selon le journaliste de France Bleu présent sur place (4.500 personnes selon la police, 7.500 selon les syndicats). Les cheminots sont en tête de ce cortège, qui s'étend sur plus de 500 mètres où on trouve aussi des pompiers, des enseignants et des salariés du privé.

Les salariés du privé sont dans les cortèges © Radio France - Richard Vivion

La défense des retraites à Annecy © Radio France - Richard Vivion

Manifestants à Annecy © Radio France - Richard Vivion

Le cortège s'étend sur 500 mètres à Annecy © Radio France - Richard Vivion

A Chambéry, le point de ralliement s'est fait devant le Palais de Justice en début d'après-midi. Il rassemble environ 5.200 personnes selon la préfecture de Savoie. Après les prises de parole, le cortège s'est ensuite élancé en direction de la gare.

Le rassemblement se tient devant le palais de justice à Chambéry © Radio France - Luc Chemla

Les manifestants s'opposent à la réforme des retraites voulue par le gouvernement © Radio France - Luc Chemla

Le cortège s'est ensuite dirigé vers la gare de Chambéry, puis a remonté l'avenue des Ducs de Savoie © Radio France - Luc Chemla

Des agriculteurs ont également rejoint les manifestants à Chambéry © Radio France - Luc Chemla

Cette grève du 5 décembre contre la réforme des retraites était annoncée comme une grande journée de mobilisation par les syndicats. Quasiment aucun train TER ne circule en région Auvergne-Rhône-Alpes (avec parfois des cars de remplacement) et plus de 230 écoles sont fermées.

Les taux de grévistes en France ce jeudi 5 décembre © Visactu - Visactu