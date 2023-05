EN IMAGES - La Myli, première voiture électrique sans permis de Ligier

Quarante exemplaires de la première voiture électrique sans permis Ligier commencent à sortir chaque jour de l'usine Microcar Ligier de Boufféré à Montaigu en Vendée. Et l'objectif de la marque est d'en produire 2.000 d'ici à la fin de l'année. Le véhicule se conduit à partir de 14 ans, à condition d'avoir le permis AM de 8 heures de formation. Il est bridé à 45 km/h et interdit sur les voies rapides. "C'est un véhicule complet avec quatre niveaux de finition, trois niveaux de batterie qui vont de 60 à 192 km d'autonomie" détaille Romain Illegems, responsable marketing.

À partir de 14 ans et bridée à 45 km/h

"Aujourd'hui, c'est plus simple d'assembler un véhicule électrique qu'un véhicule thermique, explique Christophe Jaunet responsable industriel, c'est comme quand vous mettez des piles dans une lampe de poche, on met les piles, on met le moteur en route et ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de système d'échappement ni de systèmes de fluides qui viennent refroidir".

Les concessionnaires ressentent une vraie curiosité des clients : "Ils sont curieux de voir, d'essayer. On a nos apprentis, nos jeunes de 14-18 ans qui ont besoin de se déplacer souvent sur 30 ou 40 kilomètres pour rejoindre leurs établissements scolaires ou professionnels. Elle est bien placée au niveau tarif et ensuite, il n'y aura plus d'entretien", constate Laurent Guiné concessionnaire à Nesmy, près de La Roche-sur-Yon.

La concurrente de l'AMI électrique de Citroën se vend à partir de 12.500 euros pour la première version, jusqu'à 17.100 euros.

