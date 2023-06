EN IMAGES. La récolte de sel encore précoce dans les marais de Guérande

La récolte de sel a commencé fin mai sur les 2 500 hectares de marais salants à Guérande. Une saison précoce. Un peu moins que l'an dernier toutefois et d'ailleurs les paludiers ne s'en plaignent pas. Car avec la chaleur, et surtout la sécheresse, le rythme a été trop soutenu. "50 jours sans pluie, c'était 50 jours sans pause, du petit matin jusqu'au soir" raconte Nicolas Arnoud, paludier depuis 12 ans.

Nicolas Arnoud paludier depuis 12 ans. Travailleur social en Ardèche, revenu sur ses terres natales. "C'est dur mais je ne regrette rien. Tout est fait main, le résultat est visible, la solidarité entre paludiers réelle et précieuse et aujourd'hui, on vit bien". © Radio France - Hélène Roussel

Une brouette de sel peut monter à 120 kilos

Et plus la saison commence tôt, plus c'est physiquement dur pour les paludiers qui ne voient arriver du renfort qu'à la fin juin. Les saisonniers étant bien souvent des étudiants indisponibles avant la fin des examens. "Rien qu'une brouette de sel, ça peut monter à 120 kilos et il faut pousser". Et ne pas trainer. "La météo est notre patron. Trop de vent, la fleur de sel coule, trop d'humidité, elle fond. On ramasse le gros sel tombé au fond le matin et la fleur de sel remontée à la surface le soir". Un programme au cordeau.

Le gros sel récolté le matin © Radio France - Hélène Roussel

La saison est précoce encore cette année mais le gros sel est quand même plus facile à ramasser, la récolte s'annonce dans la moyenne. "On ne fait aucun pronostic, tout peut changer d'un jour à l'autre. Tout dépend de la pluie, c'est elle qui dicte nos pauses mais la saison parfaite, c'est bien une saison dans la moyenne".

La fleur de sel égouttée dans un bac et qu'il faut trier à la main, ramassée à la surface de l'oeillet en fin d'après-midi © Radio France - Hélène Roussel

A la Coopérative de producteurs de sel, le Guérandais, qui rassemble plus de 200 paludiers, le directeur général Laurent Sériat explique que la coopérative met en place des séances de kiné, de postures, d'étirements car "le travail devient de plus en plus physique".

35.000 tonnes de sel l'an dernier, "c'est bien évidemment! Ca dope la production, le chiffre d'affaire et ça renfloue les stocks mais on n'a pas de foncier illimité, il faut aussi l'écouler, le commercialiser tout ce sel! Si les sécheresses se multiplient et que les saisons sont ainsi de plus en plus longues et précoces, il faudra s'adapter". L'art ancestral de ramasser le sel à la main en revanche doit rester un combat. A la fin du mois, l'Europe va voter pour autoriser certains sels industriels à décrocher le label bio. "C'est une guerre qu'on ne gagnera qu'en maintenant nos traditions et en restant solidaires" résume Nicolas Arnoud.