EN IMAGES - La recyclerie d'Ernée donne une seconde vie aux objets d'occasion et les revend à petits prix

C'est le paradis des objets à petits prix : une recyclerie a ouvert ses portes à Ernée vendredi 1er septembre. Broc'n'Grole s'est installée dans les locaux de l'ancien garage Citroën. Les habitants peuvent déposer par exemple des meubles ou des appareils électroménagers d'occasion. La recyclerie leur donne ensuite une deuxième vie puis les revend moins chers.

Une machine à laver à 60 euros

La recyclerie de 1.100 mètres carrés est située à quelques minutes en voiture de la déchetterie d'Ernée. Plutôt que de jeter leurs objets, les habitants sont incités à les donner à Broc'n'Grole. "J'ai fait du tri à la maison, donc tout ce qui n'était plus utile : des choses neuves, des vêtements, de l'électroménager et de la téléphonie", décrit Pascal, un habitant de Juvigné qui fait un don à la recyclerie pour la première fois.

La recyclerie Broc'n'Grole est située dans les locaux de l'ancien garage Citroën à Ernée. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les objets déposés ne sont pas tout de suite remis en vente. "On va trier les choses qui sont vendables en l'état, les choses qui doivent être réparées, nettoyées. Et une fois que c'est réparé, on va pouvoir tout envoyer côté magasin", explique Fabien Giraud, le président de l'association Broc'n'Grole qui gère la recyclerie.

Une machine à laver endommagée a par exemple été déposée à la recyclerie : elle a pu être réparée par les bénévoles de Broc'n'Grole et a été revendue à seulement 60 euros. "C'était une machine à laver qui avait un problème de bruit au niveau du tambour quand elle tournait. Le caisson extérieur de la machine à laver était endommagé, donc il a été démonté et redressé et remis en place. On a réessayé deux fois et elle fonctionne très bien, mais sinon elle partait en déchetterie", se réjouit Fabien Giraud.

Pour l'instant, la recyclerie fonctionne avec une seule salariée et l'aide d'une quinzaine de bénévoles. Certains sont bricoleurs avec des profils très spécifiques. "On a une bénévole qui s'est inscrite il y a un mois et demi, qui est ébéniste. Donc au niveau des meubles, on ne pouvait pas trouver mieux. On a un autre bénévole qui, lui, a fait de la réparation électronique. On a quelques mécaniciens dans l'équipe", souligne Fabien Giraud. Broc'n'Grole cherche d'autres bénévoles pour assurer le fonctionnement de la recyclerie. "Toutes les mains sont les bienvenues, on ne cherche pas vraiment que des bricoleurs", ajoute-t-il.

Marina Giraud est la seule salariée de la recyclerie, qui fonctionne pour l'instant avec une quinzaine de bénévoles. © Radio France - Maïwenn Bordron

On trouve de tout à Broc'n'Grole : des jouets pour enfants, des vêtements ou encore des meubles. Il y a des objets pour tous les budgets. "Il y a énormément de vaisselle, des assiettes et des verres à 50 centimes d'euros, il y a de quoi s'équiper à moindres frais", met en avant le président de l'association Broc'n'Grole. Une planche à voile complète avec deux voiles et un mât est également vendue à 80 euros.

D'ici à la fin de l'année, la recyclerie proposera également une matériauthèque : des parpaings, du parquet, du lino ou encore des fenêtres pour permettre à des clients de bricoler ou rénover leur maison à moindre coût.

Les dépôts peuvent être réalisés du mardi au samedi matin. Le magasin, lui, est ouvert les mardis, jeudis et vendredis après-midi ainsi que le mercredi et le samedi toute la journée.

Broc'n'Grole propose par exemple des meubles et de la vaisselle d'occasion. © Radio France - Maïwenn Bordron

Parmi les objets insolites : une planche à voile vendue 80 euros. © Radio France - Maïwenn Bordron