EN IMAGES - La scierie de Mortrée découpe des poutres pour la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Les pièces de charpente vont être stockées à la scierie de Mortrée (Orne) pendant un an et demi avant de partir à Paris.

Devant un grand hangar, une vingtaine de poutres en bois sont stockées, estampillées d'une étiquette rose, sur laquelle il est écrit "Notre-Dame de Paris" : ce sont ces 80 pièces de charpente qui vont être envoyées à Paris pour reconstruire la flèche de la cathédrale Notre-Dame.

Une vingtaine de poutres en bois sont stockées devant un hangar, estampillées d'une étiquette rose sur laquelle il est écrit "Notre-Dame de Paris". © Radio France - Marie Martirossian

"Nous nous sommes portés volontaires pour participer à ce grand projet, explique Axel de Genouillac, directeur de la scierie de Mortrée (Orne), comme une dizaine d'autres scieries dans l'Orne."

Les pièces de charpente en chêne sont toutes de longueurs différentes. © Radio France - Marie Martirossian

Pendant quatre jours, la scierie de Mortrée a découpé ces nombreuses poutres de chêne, qui ont été données par des particuliers. "Ces pièces de charpente vont ensuite être jointes ensemble, pour réaliser le tabouret, c'est-à-dire l'assise, de la flèche Viollet-le-Duc", confie Axel de Genouillac.

Sous le hangar de la scierie, Jean-Marc supervise la découpe des poutres en chêne. © Radio France - Marie Martirossian

Sous le hangar, Jean-Marc mesure attentivement la longueur et la largeur des pièces de bois : "Nous avons une commande, avec des mesures précises, donc tout doit être fait au centimètre près, mais nous avons tous les outils nécessaires pour le faire, tout roule !"

Participer à un chantier historique

Une activité qui ne change pas de la charge de travail habituelle pour les salariés de la scierie de Mortrée. Mais pour Laurent, qui pilote la machine à découper le bois, il y a un petit peu d'émotion en plus : "Effectivement, ça fait quelque chose, de se dire qu'on a participé, même de loin, à ce grand chantier... Peut-être qu'un jour j'irai voir la cathédrale, et je me dirai que dans la charpente de Notre-Dame, il y a des pièces de bois que j'ai coupées !"

Les troncs de chêne ont été donnés à la scierie de Mortrée par des particuliers. © Radio France - Marie Martirossian

Les pièces de charpente seront stockées à la scierie de Mortrée pendant un an et demi, le temps que le bois se détende, avant d'être envoyé à Paris pour rejoindre Notre-Dame.