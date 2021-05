EN IMAGES : la terrasse du café L'Orient à Limoges renaît depuis ce 19 mai

Le bonheur est simple comme un petit café en terrasse de bon matin. C'est un peu le sentiment qui prédomine chez les bars et cafés partout en France. A Limoges, ce fut le cas à L'Orient, café situé proche de la mairie et qui se trouve à l'angle du boulevard Louis Blanc et de l'avenue Georges Dumas.

Aurélie la gérante a repris l'établissement avec Mickaël en mars 2020, juste au moment du confinement (premier du nom). "Quel plaisir" a-t-elle soupiré au moment de l'interroger sur ses premiers services. "Y'avait un peu de stress pour retrouver les habitudes. Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas !"

Aurélie, gérante de l'Orient, et son "plaisir" de servir un café et l'addition ! Copier

Aurélie la co-gérante de l'Orient à Limoges © Radio France - Mickaël Chailloux

Sur une table, en terrasse, Claude a commandé la totale : café allongé, croissant et pain au chocolat et jus de fruit. Alors, évidemment, lui aussi se dit ravi de pouvoir retrouver son coin habituel : "Si vous saviez ! C'est que du bonheur d'être assis et de voir le monde bouger"

Claude, client habitué de l'Orient à Limoges, "HEU-REUX" Copier

Le message en devanture de l'entrée de la brasserie L'Orient © Radio France - Mickaël Chailloux

Claude sera aussi du service du midi, assuré par le cuisinier Hervé. Après six mois d'absence, il a remis les pieds dans sa cuisine. "On avait un peu anticipé les stocks depuis qu'on connaît la date de réouverture" confie-t-il alors qu'il prépare une succulente tarte aux pommes caramélisée. "On a une terrasse limitée question d'hygiène et légale. Pour une reprise, si on fait plus de 20 couverts, ce sera un véritable succès". Pour lui, la machine se met en route et il attend désormais impatiemment le 9 juin pour la réouverture complète de son établissement

Hervé, cuisinier à L'Orient à Limoges Copier