EN IMAGES - le boom des colis de Noël à la Poste du Territoire de Belfort

Plus que quelques jours avant d'avoir vos cadeaux sous le sapin. Encore faut-il qu'ils y arrivent en temps et en heure. D'autant qu'avec les ventes par internet toujours autant à la mode, cela double le nombre de colis à trier et livrer en cette période à la plateforme de préparation et de distribution de La Poste du Territoire de Belfort, passant de 2 500 colis par jour à 4 mille voire 4 500 pour les cadeaux de Noël.

ⓘ Publicité

Flashage à tout va

On se croirait à une caisse de supermarché. Sur la table de tri, les colis défilent à vitesse grand V. En plein coup de feu, il faut le coup d'oeil explique Julien, qui flashe à tout va "Faut regarder l'adresse du colis et on le place à gauche ou à droite de la table de tri, et tout ça, le plus rapidement possible, et avec beaucoup plus de colis que d'habitude". Et c'est Séverine, la chef d'équipe, qui rythme la cadence "C'est du sport, on n'arrête pas, tant qu'il y a un colis dans le charriot, on le flashe, pour qu'il soit enregistré et que son destinataire soir prévenu qu'il a bien été réceptionné". Les colis arrivent par camion d'Alsace (5 camions en tout, soit 2 de plus qu'en temps normal) et sont donc bien plus nombreux que le reste de l'année "près de deux fois plus, soit 4 à 4 mille 500 au plus fort de la semaine" précise Séverine Gilbert, responsable d'exploitation et du service au client du site terrifortain, les facteurs entrent en scène pour la livraison.

Les colis sont déchargés du charriot et ensuite flashés pour être dirigés sur la table de tri vers son lieu d'expédition © Radio France - Hervé Blanchard

Une quinzaine de renforts

Le rush a débuté mi novembre et le tri bat son plein jusqu'à la fin, et pour les retardataires, La Poste du Territoire de Belfort s'engage à livrer vos cadeaux de Noël jusqu'au 24 décembre dans l'après-midi. L'entreprise fait appel à une quinzaine de personnels intérimaires en renfort pour assurer le tri et la livraison des cadeaux de Noël (sur 170 personnels en tout). Quant au courrier au Père Noël, la Poste du Territoire explique en recevoir de moins en moins, mais que vos enfants soient rassurés, leur lettre sera bel et bien renvoyée à l'adresse du Papa Noël au Pôle Nord (avec réponse assurée du Monsieur à la barbe blanche). Il suffit d'écrire "Père Noël", peu importe l'adresse, elle arrivera !

La plateforme de préparation et de distribution de La Poste du Territoire de Belfort est remplie à ras bord de mi-novembre à Noël © Radio France - Hervé Blanchard