EN IMAGES : le chantier des thermes de Grand Nancy Thermal se dévoile au public

En pleine rénovation, le complexe thermal et aquatique Grand Nancy Thermal a ouvert ses portes au public samedi 11 juin. Le chantier est maintenant entré dans sa dernière ligne droite, avec la réfection des bassins et l'aménagement des chambres d'hôtel.

Le chantier est loin d'être terminé, mais on peut déjà s'imaginer les pieds dans l'eau des bassins de Grand Nancy Thermal. A neuf mois de son ouverture au public, prévue fin mars 2023, le complexe thermal et aquatique a ouvert ses portes au public samedi 11 juin pour des visites guidées des travaux. L'occasion de se rendre compte de leur avancée, et d'imaginer le nouveau visage des thermes, en cours de rénovation depuis 2020.

Les visiteurs conquis

Les visites guidées ont fait le plein. "On a reçu environ 400 personnes sur la journée", salue Bruno Verbaere, président de l'entreprise Grand Nancy Thermal Developpement, partie prenante de cette rénovation. "Face au succès, nous allons en proposer de nouvelles cet été et à l'automne". Des visites seront notamment proposées le 2 juillet prochain.

Les curistes pourront se baigner sous le dôme monumental. © Radio France - Ninnog Louis

Le chantier est toujours en cours sur plusieurs bâtiments. © Radio France - Ninnog Louis

A l'extérieur, le pôle ludique et ses toboggans prend tournure. © Radio France - Ninnog Louis

Et les visiteurs sont séduits. "C'est super, mieux que ce que j'imaginais", s'extasie Thérèse. "Je viens voir à quoi ressemblent les lieux, en prévision de ma cure l'an prochain." Alban et sa fille Joséphine sont davantage sensibles "aux bassins ludiques, en plus de la piscine olympique. Ca crée une offre intéressante." A terme, le complexe comptera 17 bassins intérieurs et extérieurs, en plus d'espaces verts, de cabines de soins et de chambres d'hôtel.

L'accès au même prix que les autres piscines

Côté prix, l'accès aux bassins de piscines et ludiques se fera au même tarif que celui des autres piscines de la métropole. "La partie soins et bien-être sera soumise à un autre tarif, en cours de discussion avec l'exploitant. Nous voulons que ce service soit le plus accessible possible. Mais n'oublions pas que c'est une opération économique, qui permet de créer plusieurs centaines d'emplois, et il faut qu'elle soit viable", conclut François Werner, vice-président de la métropole du Grand Nancy.