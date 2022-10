EN IMAGES - Le centre commercial Neyrpic commence à sortir de terre à Saint-Martin-d'Hères

Les grues sont en action et les engins de chantier font des allers-retours. Dix mois après la pose de la première pierre, la construction du centre commercial Neyrpic, à Saint-Martin-d'Hères (Isère), avance bien, elle en est à mi-parcours jeudi 14 octobre 2022. Le squelette en béton gris des futurs bâtiments sont dressés, alors que la vue dégagée laisse apparaître les montagnes de tous les côtés sous le ciel bleu.

ⓘ Publicité

La partie du chantier du centre commercial Neyrpic qui fait face à la mairie de Saint-Martin-d'Hères © Radio France - Théo Boscher

Ce qu'on remarque surtout, en face de la mairie, ce sont les murs de pierre, soutenus par des poutres couleur rouille : il reste des pans de murs des anciennes usines Neyrpic. Un choix de l'architecte Edouard François : "C'est ce qui fait la mémoire de ce projet et qu'il fait qu'il va avoir un goût différent de quelque chose qui serait tout neuf. Et nous avons aussi gardé le plus de matériaux anciens comme des tuiles ou des morceaux de béton qu'on a concassés."

Du neuf et du vieux

On remonte ce qui sera l'allée principale, avec, à droite, le bâtiment dont la terrasse de toit accueillera vingt espaces de restauration et, à gauche, le futur cinéma - à condition que la commission départementale d'aménagement donne son feu vert dans quelques semaines.

Au premier étage de ce bâtiment, seront installés des cafés et des restaurants du centre commercial Neyrpic avec une vue sur les montagnes. © Radio France - Théo Boscher

Clément Guihot, le directeur des opérations chez Apsys, s'arrête au carrefour de deux allées, un espace appelé "la Place du village", comme une réponse aux craintes des habitants : un lieu dédié au local et à l'économie sociale et solidaire. "C'est dans ce secteur qu'on trouvera le QG jeunesse, avec les associations et on pourra avoir un marché ou des animations locales."

Au fond à droite, le bâtiment regroupera les activités de loisirs du centre commercial Neyrpic de Saint-Martin-d'Hères. © Radio France - Théo Boscher

Près de 95 boutiques, dont 60 % d'enseignes inédites dans la Métropole de Grenoble d'après Apsys, seront installés à Neyrpic. Avec aussi, un pôle loisirs comprenant un bowling, des murs d'escalade, une vague de surf artificielle.

Pas de retard annoncé

Une vue de l'allée principale de la future zone commerciale Neyrpic de Saint-Martin-d'Hères, qui sera encadrée par des commerces. © Radio France - Théo Boscher

Un projet "très attendu par les habitants" de Saint-Martin-d'Hères, assure le maire David Queiros, après les nombreux recours déposés par des riverains, des commerçants ou des associations soucieuses de l'impact environnemental de Neyrpic. "Saint-Martin-d'Hères n'a pas de centre-ville donc il y a cette envie de pouvoir avoir des terrasses de cafés, de se promener dans des lieux fréquentés et quand on voit les bâtiments s'élever et les places aménagées, ça montre la mixité urbaine et que ce sera un lieu qui permettra le croisement de bien des publics."

Le chantier de la zone commerciale Neyrpic en est à mi-parcours, l'inauguration est prévue fin 2023. © Radio France - Théo Boscher

Plus de 90 ouvriers sont mobilisés sur ce chantier et malgré les difficultés d'approvisionnement et l'inflation connues par les entreprises du bâtiment, l'inauguration est toujours prévue dans les temps. "Nous avons trouvé avec les entreprises des modalités qui ont permis de prendre en considération les difficultés qu'elles connaissent au niveau du prix des matériaux mais la contrepartie est que les délais seront respectés", explique Maurice Bansay, président d'Apsys, l'investisseur. Inauguration toujours annoncée pour fin 2023.