EN IMAGES - Le convoi solidaire du Stade de Reims sur la route pour les Ukrainiens

D'un camion à un convoi solidaire, il n'y a qu'un pas. Neuf camions ont pris le départ des entrepôts Caillot à Bétheny ce lundi matin en direction de la frontière ukrainienne, côté Pologne. À l'initiative du Stade de Reims, cette collecte lancée le 2 mars dernier a dépassé toutes les espérances : plus de 800 m3 de produits de première nécessité sont finalement acheminés pour les Ukrainiens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On aurait pu faire le double - Jean-Pierre Caillot

Au départ, l'idée était d'envoyer un seul et unique camion sur place. Mais les choses se sont précipitées pour le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot : "Il y a un élan de générosité qui est incroyable, ça dépasse toutes les imaginations. On a bloqué à neuf camions parce qu'on ne pouvait pas faire plus à la frontière. Mais honnêtement, on aurait pu faire le double."

Les neuf camions solidaires avant le départ © Radio France - Clément Conte

À l'intérieur des neuf remorques, fournies par neuf entreprises de la région, des denrées importantes pour les Ukrainiens sur place : Couches, couvertures, plaids, matériel médical, masques, jouets... "Il y a même eu des dessins d'enfants, ajoute Jean-Pierre Caillot. Je ne sais pas si cela réconfortera les Ukrainiens, mais ça montre que la générosité n'a pas d'âge".

3.400 kilomètres en six jours

À bord de son camion, David, de l'entreprise Lebrun, prépare son voyage et les 1.700 kilomètres qui le séparent de la frontière ukrainienne : "On a acheté une carte et on essaie de voir où est-ce qu'on va passer. On est neuf chauffeurs et visiblement il y a neuf itinéraires différents !" Prendre la route pour cette cause était important pour ce chauffeur routier, tiré au sort parmi ses collègues volontaires : "Ce sont des images que l'on ne voit pas d'habitude. C'est choquant. Les Ukrainiens essaient de survivre et garder leur indépendance . Je veux apporter ma pierre à l'édifice."

Le convoi solidaire avant le départ vers la Pologne © Radio France - Clément Conte

Et cette longue route n'effraie pas tous ces professionnels des transports : "C'est notre métier, précise Mathieu Lebrun, directeur général des transports Lebrun. Quand arrivent ces conflits, on se demande comment être utile. Donc le fait d'amener toutes ces denrées sur place, c'est un bon réconfort.

L'arrivée du convoi solidaire est prévue ce mercredi en Pologne. Les camions seront séparés en arrivant dans le pays et prendront la direction de deux villes frontalières différentes. Sur place, l'ONG Acted se chargera de la distribution à la population ukrainienne.