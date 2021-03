EN IMAGES - Le départ du MSC Virtuosa de Saint-Nazaire

Le MSC Virtuosa, le nouveau paquebot gigantesque livré par les Chantiers de l'Atlantique, a quitté Saint-Nazaire ce mardi 30 mars. Il fera sa première croisière dans les semaines qui viennent au Royaume Uni. Elle sera réservée à des passagers britanniques.

Des croisières en mai et juin réservées aux Britanniques

L'immense navire de 331 mètres de long et 67 mètres de haut, capable d'accueillir 6.334 passagers et 1.704 membres d'équipage, a quitté le port nazairien en fin d'après-midi. Il a pris la direction du Havre, avant de faire sa croisière inaugurale le 20 mai au départ de Southampton. En mai et juin, le luxueux navire fera ses débuts avec une série de croisières dites "domestiques", au départ de Southampton, Liverpool et Greenock, près de Glasgow, a annoncé MSC Croisières. "Ces croisières seront uniquement réservées aux résidents britanniques, peu importe leur âge et _qu'ils soient vaccinés ou non_", selon un communiqué, qui précise que "tous les passagers devront effectuer un test antigénique avant l'embarquement" et que "les passagers qui ne sont pas vaccinés devront également effectuer un test PCR dans les 72h" avant de monter à bord.

Et bientôt, le "plus grand paquebot du monde"

Cette ville flottante, qui compte quatre piscines, de nombreux bars, restaurants et de vastes suites, a été livrée le 1er février. Il s'agit du seizième bateau construit par les Chantiers de l'Atlantique pour l'armateur italo-suisse MSC Croisières, après notamment le MSC Grandiosa livré en octobre 2019, et le MSC Bellissima livré en février 2019. Le prochain paquebot qui doit sortir des Chantiers de l'Atlantique est le Wonder of the Seas, commandé par le croisiériste américain Royal Caribbean, et qui sera "le plus grand du monde". Il mesurera 362 mètres de long. Sa livraison est prévue fin 2021.