EN IMAGES - Le MIN de Bordeaux se prépare à Noël

Situé quai de Paludate à Bordeaux, le MIN ou Marché d'Intérêt National est le temple de l'alimentation. Ce grossiste permet aux restaurants, hôtels, mais aussi aux grandes surfaces, primeurs, poissonniers, fromagers de venir s'approvisionner en denrées. Cette petite ville commence à prendre vie vers minuit, le pic de fréquentation a lieu entre 4h et 6h du matin. Pendant cette période, clients et vendeurs négocient les prix de vente des palettes de légumes, et les véhicules se relaient dans cet entrepôt de 12 hectares. La période de l'année la plus productive est l'été, puis, un nouveau pic a lieu à Noël, sur une période plus restreinte.

Pour préparer les fêtes en toute sérénité, Benjamin Sébastiani qui travaille dans le secteur fromagerie, n'a pas attendu le dernier moment. Si certains producteurs travaillent avec lui tout au long de l'année, il faut aussi faire une sélection de fromages plus "rares". Pour ça, des séances de dégustation doivent être réalisées en amont des fêtes. Cette année, ce sont les fromages à base de truffes qui devraient cartonner auprès des consommateurs.

La chambre froide permet de faire affiner sur place quelques fromages. © Radio France - Jeanne Maisiat

Du côté de la poissonnerie, c'est la Saint-Jacques qui devrait faire un carton cette année, parce que le rendement est important. Mais les personnes chargées de l'achat des produits de la mer essaient sans cesse de se renouveler au MIN. L'objectif est de créer de l'envie chez les restaurateurs. C'est aussi un principe de réalité. À cause du réchauffement climatique, les gammes sont parfois beaucoup plus courtes.

Les coquilles Saint-Jacques devraient avoir du succès cet hiver. © Radio France - Jeanne Maisiat