EN IMAGES : le ministre des transports Clément Beaune inaugure la foire européenne de Strasbourg

Ils étaient tous là, ou presque. Frédéric Bierry, le président de la Collectivité européenne d'Alsace, Franck Leroy, le président de la région Grand Est. Mais aussi de très nombreux élus de Strasbourg : la maire écologiste, Jeanne Barseghian et nombre de ses adjoint(e)s, celle de Schiltigheim, Danielle Dambach, la maire d'Ostwald, Fabienne Baas, le maire d'Illkirch, Thibaud Philipps.

Des élus de toutes les tendances politiques (ici notamment Franck Leroy, le président de la région) ont inauguré la foire de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Clément Beaune déguste une bretzel à la foire européenne © Radio France - Antoine Balandra

Mais aussi Catherine Trautmann, les députées européennes Fabienne Keller et Anne Sander, les députés Vincent Thiébaut et Bruno Studer. Sans oublier les représentants des chambres consulaires, de l'Umih qui fédère les métiers de l'hôtellerie-restauration, et les membres de la haute hiérarchie militaire, dont le gouverneur militaire de Strasbourg.

C'est dire si cette foire européenne est l'événement de la rentrée économique... et politique à Strasbourg. Clément Beaune, le ministre délégué aux transports a donc déambulé pendant plus de deux heures entouré par tout ce monde dans les allées. A la rencontre des producteurs, artisans. Buvant du crémant d'Alsace, de la bière bas-rhinoise, et mangeant des bretzels, des knacks et du miel alsacien.

Les élus assistent à l'inauguration de la foire européenne © Radio France - Antoine Balandra

Dégustation de bière alsacienne à la foire européenne © Radio France - Antoine Balandra

Le ministre n'était pas venu les mains vides : il a annoncé un peu plus tôt dans la journée le passage de la ligne de train Paris-Berlin par Strasbourg, mais d'ici plusieurs années. Il a aussi annoncé qu'un appel d'offres avait été lancé pour trouver un opérateur qui gérera une ligne aérienne entre Strasbourg et Berlin, pour faciliter la venue de députés européens au Parlement.