EN IMAGES - Le monde de la culture fait le show à Brest

Des intermittents du spectacle ont organisé une action spectaculaire vendredi après-midi à Brest, comme dans 35 villes. Des techniciens ont tapé en rythme sur 80 flight cases installés place de la Liberté pour mieux faire entendre leurs revendications, et celle d'autres professions mobilisées.

Une manifestation bruyante, festive et colorée vendredi après-midi place de la Liberté.

C'est une action qui restera dans les mémoires. Le collectif d'artistes et techniciens qui occupe le Quartz de Brest depuis le 11 mars a mis les grands moyens pour exprimer les revendications des intermittents du spectacle et des travailleurs précaires de la culture. Autour de 80 flight cases, ces valises roulantes qui transportent instruments et matériels pendant les tournées, autant de techniciens le poing levé pour défendre leurs métiers sacrifiés par une crise sanitaire qui n'en finit pas.

Les techniciens avaient ressorti leurs "fly" pour l'occasion. © Radio France - Nicolas Olivier

Nous sommes essentiels !

Plusieurs collectifs interprofessionnels, se reconnaissant dans le mouvement du Quartz Occupé, ont pu prendre la parole dans un esprit de convergence des luttes. Sur l'estrade installée au milieu de la place, des représentants de l'hôpital, du corps enseignant, ou des cheminots (entre autres) et bien sûr des intermittents se sont succédé pour exprimer leurs revendications ponctuées d'un "Nous sommes essentiels !" repris par la foule. Parmi les messages, on notera les appels à défendre le service public et à supprimer la réforme de l'assurance chômage.

Malgré la tempête, les intermittents sont toujours debout. © Radio France - Nicolas Olivier

Cet événement intitulé "Flight Case Tour" se déroulait simultanément dans 36 villes françaises. A Brest, plusieurs artistes étaient présents : le chanteur Christophe Miossec, et des représentants des groupes finistériens Red Cardell, Matmatah, ou Merzhin.

Les organisateurs avaient gardé le meilleur pour la fin : peu après 17h, des danseurs vêtus de blanc, des échassiers, et un cracheur de feu sont venus se mêler aux manifestants, musique métal à fond, dans la fumée des fumigènes. Un joyeux bazar sous les yeux ébahis de centaines de Brestois.

Les fumigènes étaient de sortie pour le final de cette action. © Radio France - Nicolas Olivier

