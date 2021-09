EN IMAGES - Le plus grand centre de distribution d'Amazon en France inauguré en Moselle

Avec ses six lettres Amazon sur la façade visibles de loin, le site d'Augny a commencé à fonctionner le 30 août dernier. Le bâtiment d'une surface de 185.000 m2 sur 4 niveaux (rez-de-chaussée + 3 étages) occupe une partie de l'ancienne base aérienne sur le plateau de Frescaty. C'est le plus vaste centre de distribution d'Amazon en France.

3.000 robots pour acheminer les colis

Pour éviter trop de marche aux employés dans les immenses étages, 3.000 robots remplis de colis se déplacent vers eux. Ronan Bolé est le président d'Amazon Logistique France : "C'est le 2e site en France équipé d'autant de robots qui permettent d'améliorer la qualité de travail des salariés".

Le président d'Amazon Logistique France avec l'un des nouveaux salariés, Benoit, coordinateur d'équipe © Radio France - Cécile Soulé

1.200 salariés dont 500 CDI travaillent ici depuis près d'un mois comme Benoit, coordinateur d'équipe qui était auparavant employé sur un autre site de vente en ligne à Metz : "A 50 ans, j'ai voulu changer pour sortir de ma zone de confort".

Un salarié trie les nombreux colis sur le site d'Amazon Augny © Radio France - Cécile Soulé

Des anciens chômeurs embauchés en priorité

Le géant d'internet est critiqué pour détruire plus d'emplois qu'il n'en crée mais finalement, grâce aux exigences posées par l'Etat - embauches en priorité des demandeurs d'emploi et des jeunes issus de quartiers prioritaires - le site emploie beaucoup d'anciens chômeurs : "58 % des salariés en CDI sont d'anciens chômeurs de longue durée, c'est-à-dire qui étaient en demande d'emploi depuis plus d'un an", explique Laurent Touvet, le préfet de la Moselle.

Les responsables d'Amazon, les élus locaux et représentant de l'Etat au moment de l'inauguration © Radio France - Cécile Soulé

C'est une grande satisfaction d'avoir dans l'agglomération messine une entreprise de la taille d'Amazon avec un effort important sur le retour à l'emploi

Et malgré le va-et-vient des camions qui inquiète les riverains d'Amazon dans la commune d'Augny, le maire François Henrion retient surtout les emplois: "Les critiques nous ont permis d'être vigilants mais aujourd'hui c'est surtout une grande satisfaction d'avoir dans l'agglomération messine une entreprise de la taille d'Amazon, avec un effort important en partenariat avec la préfecture pour le retour à l'emploi".

Vol d'un cerf-volant en forme de dragon - le symbole choisi sur le site d'Augny en référence au Graoully - et rythme de tambours sur des caisses par des salariés lors de l'inauguration © Radio France - Cécile Soulé

Amazon va faire des petits, d'autres sociétés sont intéressées pour s'installer sur ce site - le vice-président de l'Eurométropole Cédric Gouth

Le nombre d'employés pourra grimper à 3.000 en période de pointe pour gérer jusqu'à 30 millions d'articles. "Et Amazon va faire des petits, d'autres sociétés sont intéressées pour s'installer sur ce site très bien situé au niveau transport et logistique", ajoute Cédric Gouth, vice-président en charge du développement économique à l'Eurométropole, la communauté d'agglomération de Metz.

