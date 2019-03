EN IMAGES - Le plus gros ferry du monde en escale inaugurale à Cherbourg

La première traversée du W.B. Yeats de l'Irish Ferries, le plus gros ferry du monde, a fait sa première traversés entre Dublin et Cherbourg ce vendredi 15 mars. C'est le début de ses trois à quatre rotations hebdomadaires entre la Normandie et la capitale irlandaise.

Cherbourg, France

"Cherbourg devient la porte vers la capitale irlandaise, une main tendue vers les Irlandais". Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé ne cache pas sa joie d'accueillir dans le port manchois le W.B. Yeats, le plus gros ferry du monde, de la compagnie Irish Ferries. Ce navire de 195 mètres de long peut transporter 300 voitures, 16 camions et propose un confort haut de gamme pour ses 1.800 passagers. A titre de comparaison, l'Oscar Wilde, qui assurait la traversée jusque là, accueillait 1.450 passagers et 60 camions. Au départ de Cherbourg, il faut compter 18 heures pour rejoindre la capitale irlandaise : le ferry quitte la Manche à 17 heures, jusqu'à quatre fois par semaine, et les passagers arrivent le lendemain à 10h15 à Dublin. Jusqu'à fin mai, il partira de Cherbourg pour Dublin tous les mercredis, vendredis et dimanche. De juin à septembre, il y aura un départ tous les deux jours

Une des suites du WBYeats le plus grand ferry du monde entre @CherbourgEnCot et #Dublin#Irisferriespic.twitter.com/s1tcYijBfK — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 15, 2019

Pour ce qui est des prix, par exemple, pour un aller Cherbourg-Dublin pour une personne avec une voiture, il faut compter au moins 162 euros. Ce à quoi il faut ajouter le prix de la cabine : la gamme débute à 74 euros (pour deux lits sans fenêtre) et monte jusqu’à au moins... 759 euros (avec balcon privé, steward, suite climatisée, TV connectée et wifi notamment). "Les réservations sont bien remplies pour les semaines et mois à venir : pour la traversée inaugurale, la capacité poids-lourds a été remplie à 90%. Tout ça va aussi doper la compagnie Stena Line, qui voit aussi ses activités fret augmenter. C'est l'effet du Brexit", ajoute Dominique Louzeau, président du port de Cherbourg. "On est assez chargés en ce moment, mais il y a encore de la place pour Pâques, en mai et en septembre", explique Nora Costello, directrice marketing et vente chez Irish Ferries.

Porte d'entrée unique

Mission pour Cherbourg : capter une partie du fret qui transitait jusque là via le Royaume-Uni. "Le PDG d'Irish Ferries me l'a rappelé lors de mon voyage à Dublin : le port stratégique, c'est Cherbourg", souligne le président de la région, Hervé Morin. A l'heure actuelle, 200.000 poids-lourds transitent via le Royaume-Uni pour atteindre le continent. "Il suffirait qu'il y a 10% de qui passe par Cherbourg pour doubler l'activité du port manchois", explique Hervé Morin. "Alors que nos amis britanniques semblent s'orienter vers un Brexit dur, la mise en service du W.B. Yeats est _un symbole_. Il arrive à point nommé. Ce lien, c'est bien ici à Cherbourg, le port du continent le plus proche de l'Irlande, que l'Irish Ferries choisi de l'arrimer", commente Benoît Arrivé. Le trafic entre le port de Cherbourg et l'Irlande a doublé en dix ans.

"On a des espoirs très importants : on espère 25% en plus pour le fret et les passagers, voire plus pour le fret", note Nora Costello. Selon elle, c'est une manière de redécouvrir la Manche et la Normandie. Un deuxième bateau du même type est en cours de construction.

Deux monuments cherbourgeois aux couleurs de l'Irlande !

A l’occasion de la traversée inaugurale du tout nouveau ferry de la compagnie Irish Ferries et de la Saint Patrick, jusqu'au 18 mars, la coursive attenante à la salle des bagages de la gare transatlantique, et l’intérieur de la gare maritime seront illuminées du soir jusqu’au lever du jour du célèbre vert Irlandais.

La gare transatlantique illuminée en vert - Julien Simon- Mbox Evenementiel

Dans le cinéma du W.B. Yeats © Radio France - Jean-Marc Perez

Un aperçu des cabines © Radio France - Jean-Marc Perez