EN IMAGES - Le retour des pêcheurs à la palourde sur le Gois, avec les grandes marées

Il faut mettre ses bottes pour aller à la palourde. Avec les grandes marées ces jours-ci, c'est le retour des pêcheurs à pied qui viennent ramasser les belles coquilles. Jacky est arrivé avant que la marée soit complétement basse, pour avoir le temps de pêcher : "avec la grande marée, tu peux rester quatre heures, deux heures avant, deux heures après !"

Des palourdes un peu moins grosses

Jacky a l'habitude de pêcher la palourde. En ce milieu du mois de mars, il constate que les palourdes sont un peu moins grosses - la saison ne fait que commencer : "ça donnera peut-être plus quand il fera chaud, mais on a connu meilleur autrefois", constate-t-il. Les grandes marées attirent les pêcheurs, témoigne Pierrick, venu avec son voisin : "ça attire plus de monde, d'habitude il y a personne", explique-t-il.

De nombreux pêcheurs à pied profitent des grandes marées pour ramasser la palourde © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Un bon repas en préparation

Ramener un bidon d'eau de mer, c'est obligatoire, signalent les pêcheurs. De l'eau pour laisser dégorger les palourdes du sable et des petites impuretés. Après cette opération, ils pourront se mettre en cuisine. Michel et Christine vont faire une petite préparation pour les servir en entrée, Pierrick va les farcir et servir le tout avec un petit verre de muscadet.

Pierrick et Joël sont voisins, ils pêchent pendant plusieurs heures la palourde © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Ne pas ramasser les palourdes trop petites

Christine prévient, "il faut bien trier et laisser les petites". Une palourde met en moyenne trois ans pour atteindre sa taille définitive. "Il faut les laisser grandir", précise-t-elle, et attendre qu'elles mesurent autour de 3 ou 4 centimètres avant de les ramasser.