En images | Le salon d'Emmaüs de Toulouse n'attend plus que vous

Le salon régional d'Emmaüs se tient ce dimanche au Parc des Expositions de Toulouse. Pour cette cinquième édition, une quinzaine de communautés de toute la région, allant même jusqu'à Bayonne, se sont mobilisées. En cinq ans, cet événement est devenu indispensable pour la vie des communautés Emmaüs.

Comme l'an dernier, une quinzaine de communautés Emmaüs de la région ont mis en commun leurs stocks de vaisselles, meubles, bijoux, ou vêtements, et les proposent à la vente à des prix défiant toute concurrence.

C'est déjà Noël chez Emmaüs ! © Radio France - Nolwenn Quioc

7000 visiteurs l'an dernier, 30 000 euros récoltés

Un rendez-vous incontournable pour les chineurs les farfouilleurs et les adeptes de bonnes affaires, qui est aussi devenu une rentrée d'argent indispensable pour les communautés Emmaüs de la région. L'an dernier, plus de 30 000 euros ont été récoltés. "Ça permet de financer de nouvelles places pour des compagnons ou des compagnes dans les communautés Emmaüs" explique Paul Hartmann, coordinateur d'Emmaüs à Toulouse. L'an dernier, l'argent est allé aux communautés de St Girons et de Pamiers ; cette année, le but est d'en créer une nouvelle à Grisolles, entre Toulouse et Montauban.

La communauté Emmaüs de Saint-Gaudens s'est occupée de récupérer les stocks de meubles des autres communautés de la région © Radio France - Nolwenn Quioc

"Il faut payer l'entretien et l'essence des camions, les logements, l'électricité, la nourriture des compagnons, car nous sommes logés, nourris et blanchis", détaille Sandrine, compagne d'Emmaüs à Saint-Gaudens.

Un rendez-vous attendu par tous les membres d'Emmaüs

Au delà de l'aspect financier, c'est aussi un rendez-vous attendu par les compagnons et les bénévoles, détaille Hervé, responsable adjoint de la communauté de Saint-Gaudens : "ça permet de rassembler tous les compagnons et les compagnes une fois dans l'année. C'est bien parce que beaucoup ne restent pas longtemps, et changent souvent de communauté".

Bénévoles et compagnons travaillent ensemble à l'organisation du salon régional d'Emmaüs © Radio France - Nolwenn Quioc

Côté bonnes affaires, il y a de quoi faire, avec un rayon "prestige" qui rassemble de la vaisselle "de luxe" à des prix abordables, des meubles anciens rénovés, du linge de maison, un stock de vinyles, et de livres, et un impressionnant stand dédié aux décorations de Noël et aux jouets.

Micheline, en charge du stand "Prestige" a un faible pour ces tasses anciennes © Radio France - Nolwenn Quioc

Thierry, compagnon d'Emmaüs à Labarthe-sur-Lèze est particulièrement fier de son petit vélo rouge qu'il a soigneusement remis en état de rouler © Radio France - Nolwenn Quioc

Infos pratiques : Salon régional Emmaüs au parc des expositions de Toulouse, Hall 8, accès côté Stadium, de 10h à 18h. Entrée payante : 1 euro solidaire.