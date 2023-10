EN IMAGES - Le Super U incendié il y a trois mois à Limoges à rouvert dans un bâtiment temporaire

"Je ne savais pas si c'était ouvert, je devais aller dans un autre magasin et finalement je m'y suis arrêtée." "C'est une très bonne nouvelle." "C'est très pratique pour les habitants du quartier, pour les personnes âgées qui n'ont pas de voiture." Les réactions sont unanimes ce jeudi, sur la réouverture du supermarché U Express incendié dans la nuit d'émeutes urbaines du 30 juin au 1er juillet dernier. Il a pu se reconstruire, temporairement, grâce à une location d'un espace du gymnase André Raynaud par la ville de Limoges.

C'est le retour d'un vrai commerce de quartier, de proximité sur près de 300 mètres carrés, même si cela ne concerne que majoritairement des produits alimentaires. "Je sais pourquoi j'aime mon métier", réagi Julien Vergne, le gérant, ému de voir finalement les portes se rouvrir ce jeudi matin avec des client à accueillir. "Quand vous voyez votre magasin brûler, vous n'avez qu'une envie, c'est partir. On a vu ce que la proximité était aujourd'hui avec nos clients que l'on a appelé par leurs prénoms. Ça fait vraiment plaisir", dit-il encore, la larme à l'œil.

Le magasin temporaire a été monté en trois semaines, à partir du 11 septembre, pour pouvoir ouvrir le 5 octobre. © Radio France - Bastien Thomas

"Ça a paru une éternité depuis le mois de juillet mais il a fallu s'adapter. On n'a pas pu faire autrement. Mais ici, il y a surtout de la convivialité. Nous ne sommes pas des nombres, on est connu", se réjouit Alain. C'est vrai que les sourires sont présents sur les visages de tous ce jeudi. "C'est la sympathie du quartier. Tout le monde se connait, tout le monde se parle. Et puis ça permet de croiser, de se voir", commente Claude, heureux de retrouver les gérants du magasin et ses habitudes.

Trois semaines pour bâtir un magasin temporaire

"Les premiers coups de pioche ont eu lieu le 11 septembre", se souvient Julien Vergne. "On a été très bien entouré. On a un groupe fort autour de nous, la ville de Limoges (qui loue le terrain du gymnase André Raynaud, ndlr), Limoges Métropole et la préfecture qui nous ont aidé dès le lendemain du sinistre. Le collège Maupassant juste à côté à qui on pique un terrain de sport a été très compréhensif", explique-t-il. Cette structure temporaire doit durer un an. Julien Vergne espère voir son U Express reconstruit pour septembre 2024.

Les élèves du collège Maupassant iront faire certains de leurs cours d'EPS à Beaublanc. Le transport sera pris en charge par le ville de Limoges.