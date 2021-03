EN IMAGES - Manifestation des agents du Crous de Grenoble devant le restaurant universitaire l'Intermezzo

Revalorisation des salaires, augmentation de la masse salariale à hauteur de 3 %, réduction du temps de travail à 32 heures par semaine, pérennisation des repas à 1 euro pour les étudiants ou encore protection du personnel face à la crise sanitaire. Les revendications des agents du Crous de Grenoble sont nombreuses. Pour faire entendre leur voix, ils étaient au restaurant universitaire l'Intermezzo à Saint-Martin-d'Hères ce jeudi 22 mars dès 10 heures.

Les agents du Crous demandent à ce que les postes vacants soient pourvus © Radio France - Chloé Cenard

Les manifestants demandent une revalorisation des salaires et une augmentation des primes © Radio France - Chloé Cenard

Les manifestants se sont retrouvés pour discuter de leurs revendications et partager un petit déjeuner. Parmi eux, Huseyin Ozdemir, délégué syndical national à la CGT et agent du Crous de Grenoble : "Il y a un malaise dans l'ensemble du Crous. Nous continuons notre mission mais nos dirigeants oublient les agents qui travaillent sur le terrain. Ils ne prennent pas en compte les efforts qu'on fait, notamment pendant la crise du Covid-19. Nous sommes très mal payés et peu considérés. Moi je travaille ici depuis 35 ans et mon salaire net est de 1 400 euros".

Les manifestants se sont retrouvés dès 10 heures du matin pour partager un petit déjeuner © Radio France - Chloé Cenard

Les agents du Crous ont été rejoints par des étudiants comme Alexandre Delmaire, représentant étudiant au conseil d'administration du Crous : "Mécaniquement quand les conditions de travail des agents s'améliorent, le service rendu aux étudiants s'améliore. Aujourd'hui, on veut une prise en compte des demandes des agents qui nous semblent légitimes. Ils font preuve d'un engagement fort, notamment pendant la crise alors on veut que ça change".

Les agents du Crous sont soutenus par des étudiants © Radio France - Chloé Cenard