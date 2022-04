EN IMAGES- Les dessous de la croisière sur le paquebot Beyond, sorti des Chantiers de Saint-Nazaire

Le Celebrity Beyond construit aux Chantiers de l'Atlantique, parti de Saint-Nazaire il y a 3 semaines, entame sa première croisière entre Southampton et Barcelone. Nous avons pu monter à bord, découvrir les coulisses, tout ce que l'on ne voit jamais. Une descente dans les entrailles du géant (326m).

Parti de Saint-Nazaire il y a 3 semaines, Le Celebrity Beyond sous pavillon américain entame sa première croisière entre Southampton et Barcelone

Il y a tout ce que l'on voit. Les piscines, les bars à cocktail, les spectacles, les boutiques ou les machines à sous avec des croisiéristes en maillot de bain ou en tenue de soirée dans une ambiance feutrée ou musicale.

L'un des nombreux jacuzzi au-dessus de la piscine extérieure © Radio France - Hélène Roussel

Le farniente au bord de la piscine principale sur le pont 14 © Radio France - Hélène Roussel

Et puis il y a tout ce que l'on ne voit pas, que l'on ne soupçonne pas. 13 étages plus bas, à 2 mètres seulement au-dessus de la mer : la salle des machines. Ici plus de fenêtres et des escaliers raides étroits, des portes étanches et blindés, un dédale de turbines et de tuyaux.

des escaliers raides et étroits pour accéder à la salle des machines © Radio France - Hélène Roussel

L'une des 2 salles des moteurs qui transforme le fuel en électricité, un bruit assourdissant © Radio France - Hélène Roussel

Un dédale de turbine, de tuyaux et de machines pour fabriquer l'électricité, traiter les déchets, produire de l'eau douce "une usine" dit Jean-Yves Jaouen directeur des opérations aux Chantiers de l'Atlantique © Radio France - Hélène Roussel

Jean-Yves Jaouen, le directeur des opérations aux Chantiers de l'Atlantique, parle d'usines. "Parce que c'est une ville sous la ville. Ce sont des usines de production d'électricité, de traitement des déchets avec des incinérateurs, de traitement de l'eau aussi, car il y a sur ce bateau une station d'épuration du meilleur niveau. Rien n'est rejeté à la mer, sauf l'eau une fois traitée et purifiée". Il faut dire que 90% de l'eau consommée à bord est produite ici. Plusieurs dizaines de tonnes d'eau douce fabriquées ici chaque jour avec un système qui permet de filtrer l'eau de mer et de la dessaler.

voici le osmoseur, ce système qui permet de dessaler l'eau de mer pour en faire de l'eau douce. 90% de l'eau consommée à bord est produite ici © Radio France - Hélène Roussel

D'ailleurs à bord, tout est trié. Pas de bouteilles d'eau, mais des carafes en aluminium et des poubelles avec le tri sélectif.

Pas de bouteilles d'eau en plastique pour les passagers mais des carafes en aluminium © Radio France - Hélène Roussel

avec des poubelles un peu partout sur le bateau au tri sélectif © Radio France - Hélène Roussel

Les pompes à refroidissement quant à elle récupèrent la chaleur des moteurs pour en faire de la vapeur. "Tout est rentabilisé pour réduire la consommation et l'impact environnemental" explique encore Jean-Yves Jaouen.

Le système de refroidissement récupère la chaleur des moteurs pour en faire de la vapeur © Radio France - Hélène Roussel

Quand on remonte, on débouche sur une artère souterraine et immense. C'est l'endroit où l'on stocke la nourriture, les bagages, c'est aussi le lieu de vie des équipages. "Il y a 2 vies sur le bateau, 2 mondes qui ne se croisent pas" explique Eric Perennou, chargé d'affaires aux Chantiers de l'Atlantique pour la gamme Edge.

L'équipage dort du pont 1 au pont 3 en fonction de sa hiérarchie Des ascenseurs pour eux, d'autres pour les passagers. "2 mondes qui ne se croisent pas" Eric Perennou, chargé d'affaires explique © Radio France - Hélène Roussel

Dans cette artère principale pont 2, les frigos avec des tonnes de nourritures et de boissons pour les milliers de passagers © Radio France - Hélène Roussel

Il suffira de pousser une porte, de monter quelques étages, pour retrouver la moquette et les paillettes.

Un couloir pont 12 qui mène au chambre des clients, moquette et ambiance feutrée © Radio France - Hélène Roussel

Et le farniente sur le pont 14 loin de l'agitation et du bruit du pont 2 © Radio France - Hélène Roussel

Le Celebrity Beyond de la Royal Caribbean affiche quasi complet pour ses prochaines croisières. Cap d'abord sur la Méditerranée avant de rejoindre à la fin de l'été son port d'attache à Miami.

